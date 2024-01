Stefano De Martino smentisce il flirt con Alessia Marcuzzi: “Mi spiace mio figlio abbia letto certe cose” Tapiro d’oro di Striscia la Notizia a Stefano De Martinoo. Valerio Staffelli che gli chiede cnto delle dichiarazioni dell’ex Belén sui suoi presunti tradimenti. De Martino dribbla le domande e smentisce la relazione con Alessia Marcuzzi: “So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A Striscia la notizia il Tapiro d'oro a Stefano De Martino. Il conduttore è stato raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato l'ormai storico "premio" del Tg satirico in relazione a quanto accaduto negli ultimi giorni, con le pesanti accuse dell’ex Belén Rodriguez di averla tradita con 12 donne, tra cui, sempre secondo la showgirl argentina, Alessia Marcuzzi.

De Martino smentisce il flirt con Alessia Marcuzzi

Nel servizio, che andrà in onda nella puntata di Striscia di giovedì 11 gennaio, Staffelli chiede a Stefano De Martino: "Lei è un traditore seriale?" e De Martino, sorridendo: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta". Quindi Staffelli affonda per sapere se smentisca anche il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social".

De Martino quindi una battuta dribbla infine anche l’ultima domanda di Staffelli, che gli chiede con quante donne abbia realmente tradito Belén: "La matematica non è mai stata il mio forte…". Per De Martino è il terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago).

Le accuse di Belén a De Martino: "Tradita con più donne"

Le parole di Belén Rodriguez sulla sua relazione con l'ex continuano dunque a fare rumore. La showgirl argentina, dopo un periodo di lungo silenzio dovuto a una profonda crisi depressiva, aveva deciso di raccontarsi in Tv a Domenica In, rivelando a Mara Venier di essere stata tradita a più riprese da Stefano De Martino, di conoscere i nomi delle donne con cui i presunti tradimenti sarebbero avvenuti e di aver parlato con molte di queste.

Giorni dopo, via social, aveva inoltre confermato a chi glielo chiedesse di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Questione sulla quale i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio per evitare di ingigantire la vicenda.