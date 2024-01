Tapiro a Stefano De Martino, il conduttore Rai pizzicato da Striscia dopo le accuse di Belén Dopo le accuse della ex moglie Belén Rodriguez, Striscia la notizia ha consegnato un tapiro a Stefano De Martino. Il conduttore Rai lo ha esibito orgoglioso tra le sue Instagram stories: “Eccoci qua”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

“Eccoci qua”: così Stefano De Martino comunica di avere ricevuto un tapiro da parte di Striscia la notizia. Dopo le accuse di Belén Rodriguez, che ha raccontato prima in tv e poi sui social di essere stata tradita dal padre di suo figlio Santiago, adesso è il turno del tg satirico di Antonio Ricci di pungolare l’ex ballerino di Amici. Stefano è stato quindi raggiunto da uno degli inviati della trasmissione affinché mettesse un punto a una vicenda che si sta trascinando da settimane in pubblico e in privato. Saranno riuscite le telecamere della celebre trasmissione a indurre il presentatore a sbottonarsi a proposito di una vicenda diventata ormai di dominio pubblico?

Tapiro a Stefano De Martino

Le accuse di Belén Rodriguez a Stefano De Martino

Belén ha cominciato a vuotare il sacco a proposito dei presunti tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino con l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. Successivamente, a mezzo social, ha confermato che il conduttore avrebbe avuto una relazione con la collega Alessia Marcuzzi, altro volto di Rai2 con Boomerissima. Come svelato da Fanpage.it, ha inoltre inviato un messaggio audio infuocato ad Antonella Fiordelisi, considerata dalla showgirl un’altra delle ex amanti del suo ex marito (una versione che la concorrente del GF contesta. Sostiene invece che il flirt con il presentatore Rai si sia consumato all’epoca in cui la relazione con Rodriguez era già terminata).

Il silenzio di Stefano De Martino sulle accuse di Belén

De Martino, fino a oggi, non è entrato nel merito delle accuse che gli sono state lanciate dalla ex moglie a mezzo televisione e social. “Non è una replica la mia, è solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale”, aveva dichiarato a Che tempo che fa dopo l’intervista di Belén da Mara Venier, senza però entrare nel merito dei tradimenti attribuitigli dalla ex compagna.