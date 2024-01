Antonella Fiordelisi: “Nessuna notte con Antonino Spinalbese. Stefano De Martino? Visto solo una volta” Antonella Fiordelisi rompe il silenzio e, dopo settimane di attacchi social, racconta a Fanpage.it la sua versione dei fatti a proposito delle relazioni che le sono state attribuite con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Diventata bersaglio sui social per essere stata definita “una delle amanti di Stefano De Martino”, Antonella Fiordelisi ha deciso di denunciare. La ex protagonista del Grande Fratello Vip ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti a proposito dei flirt che le sono stati attribuiti nell’ultimo periodo. Una verità a tratti distorta, diventata via via ricca di particolari presumibilmente inventati, che ha messo la 25enne in una posizione difficile. Insultata dagli haters – che hanno finito per raggiungere perfino Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che Fiordelisi sta frequentando da circa un mese – la giovane si è ritrovata perfino a dover fare i conti con il messaggio audio ricevuto da Belén Rodriguez a Capodanno. E adesso ha deciso di difendersi affinché chi la insulta in pubblico sia costretto ad assumersene la responsabilità.

La versione di Antonella Fiordelisi a Fanpage.it

“Ho deciso di procedere per vie legali, ho letto troppe sciocchezze sul mio conto”, confida amareggiata Fiordalisi a Fanpage.it, “La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona (si riferisce a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ndr). Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover dar fronte a tag, messaggi, di tutto. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo. Antonino l’ho visto solo in amicizia ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro. Mi sono stati attribuiti numerosi flirt ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake”.

L’incontro con Stefano De Martino e l’amicizia con Antonino Spinalbese

Quando le chiediamo di fare chiarezza a proposito del presunto legame con il conduttore Rai – a Fanpage.it risulta che tra i due ci sia stato un unico incontro all’epoca in cui Belén era legata ad Antonino Spinalbese – Antonella conferma quanto avevamo già ricostruito. “Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belén Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto”. Non ci sarebbe stato nulla di particolarmente impegnativo tra i due, avevano riferito alcune fonti a Fanpage.it, solo qualche bacio e all’epoca erano entrambi single. La notte trascorsa con Spinalbese, invece, sostiene sia stata inventata di sana pianta:

Antonino l’ho visto solo in amicizia perché siamo davvero amici. Mi dispiace che tutto questo caos sia scoppiato proprio nel periodo in cui sto sentendo seriamente una persona. Mi interessa, ci piacciamo tanto a vicenda e spero non si allontani. Sono diventata bersaglio di hater che mi attribuiscono qualsiasi cosa. Adesso basta, ho deciso di denunciare.