Antonella Fiordelisi sulla rottura con Edoardo Donnamaria: “Voleva impormi di non rivedere Antonino” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Davide Donadei e Antonino Spinalbese circa l’ennesima rottura con Edoardo Donnamaria.

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati per l'ennesima volta. La gieffina, sebbene con un briciolo di amarezza, ha spiegato ad Antonino Spinalbese e Davide Donadei di stare meglio senza di lui. È convinta, infatti, che da ora in poi verrà criticata molto meno:

La cosa di cui sono consapevole è che adesso che non sto più con Edoardo, io avrò meno problemi. Adesso che non sto più con lui, loro cosa diranno di me? Continueranno a parlare? Prima dicevano che lo sorvegliavo, perché non volevo che lui stesse nel gruppo con loro, adesso? Io l'ho lasciato libero di stare là, io non ne voglio più sapere di queste cose, perché io sto male stando con lui, se sta con queste persone.

I paletti che Edoardo Donnamaria avrebbe imposto ad Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha svelato a Davide e Antonino, i paletti che Edoardo Donnamaria le avrebbe imposto come condizione per stare insieme: "Mi ha detto delle cose che non sapete. Mi ha messo dei paletti. Voglio vedere quante donne si sentono come me, che da fidanzate si devono sentire dire: ‘Tu non ti vedi con Antonino o io e te non staremo insieme, però io mi devo vedere con chi voglio. Io mi vedrò con Micol anche se ha parlato male di te e se siamo stati insieme'. Questo è amore? No".

Antonella rischia di essere eliminata, ma Edoardo non le parla

Davide Donadei ha rimarcato come sia un peccato che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non si stiano parlando in questi giorni in cui la gieffina è in nomination e rischia di essere eliminata. Antonella ha replicato: