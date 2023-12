Stefano De Martino dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In: “È andato su tutte le furie” Stefano De Martino è “furioso” con Belen Rodriguez per le rivelazioni fatte a Domenica In. “Proprio ora che si stava allontanando dal gossip”, l’ex moglie lo avrebbe automaticamente tirato in ballo e posto al centro della cronaca rosa. Il retroscena di Dagospia.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro del gossip dopo l'intervista della showgirl argentina a Domenica In e il conduttore napoletano ora "è furioso". Dagospia rivela un retroscena riguardo la "reale reazione" di Stefano De Martino alle confessioni della sua ex moglie a Mara Venier. "Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla pubblica la mia, perché Belen è la madre di mio figlio": così aveva risposto da Fabio Fazio alle accuse a lui rivolte. Belen Rodriguez a Rai1 ha raccontato di numerosi tradimenti ai suoi danni, rivelando, inoltre, di essersi sentita sola nel momento del bisogno, quando la depressione ha iniziato a travolgerla. Il comportamento della showgirl avrebbe mandato su tutte le furie De Martino.

La reazione di Stefano De Martino all'intervista di Belen Rodriguez

Stefano De Martino, stando a quanto rivela Dagospia, sarebbe andato "su tutte le furie" per l'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In. In tv ha scelto una linea pacata per replicare pubblicamente alle accuse, ma persone a lui vicine, si legge, avrebbero raccontato che "È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip". Inoltre sarebbe rimasto stupito dal fatto che, la stessa azienda per la quale lavora, avrebbe permesso che la Rodriguez gli rovinasse l'immagine. Dagospia conclude aggiungendo che Mara Venier, in realtà, si sarebbe limitata nel chiedere alla sua ospite dettagli sui tradimenti – tra cui il presunto flirt con Alessia Marcuzzi – nonostante persone "bene informate" avrebbero assicurato che Belen "non avrebbe avuto problemi a fornire risposte".

Con chi Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez

Fanpage.it, dopo l'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In, ha appreso che le donne con le quali Stefano De Martino avrebbe tradito la sua ex moglie non sono note al mondo dello spettacolo. "Tutte ragazze comuni" è quanto hanno assicurato persone vicine alla ex coppia. La showgirl argentina avrebbe scoperto il primo tradimento a gennaio 2023, l'ultimo invece risalirebbe a giugno.