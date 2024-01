“Il flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi cominciato nel 2018: lui era single, lei ancora sposata” Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sarebbe cominciata nel 2018, quando il conduttore Rai era già separato da tempo da Belén Rodriguez. La conduttrice sarebbe stata invece sposata con Paolo Calabresi Marconi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Secondo una ricostruzione del settimanale Chi, la relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbe cominciata nel 2018, anno in cui il legame con Belén Rodriguez era già finito. Secondo il noto settimanale, la simpatia sarebbe divampata dietro le quinte dell’Isola dei famosi, programma che avrebbe fatto da collante tra loro. Quello che oggi è un popolare conduttore Rai all’epoca era stato scelto per essere l’inviato del programma condotto da Marcuzzi per Canale5. Single, dopo la prima separazione dalla ex moglie, al contrario di Alessia, sposata con Paolo Calabresi Marconi.

La ricostruzione del presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi

Secondo quanto pubblicato anni fa da Dagospia, Belén avrebbe scoperto il flirt tra il marito e la collega nel 2020, in pieno lockdown complice un tablet lasciato incustodito dall’ex marito. Secondo Chi, tuttavia, la liaison tra i due sarebbe nata molto prima di quel periodo, esattamente nel 2018, anno in cui Marcuzzi e De Martino si ritrovarono colleghi all'Isola dei famosi. La rivista specifica che, in quel periodo, l'ex ballerino era libero da impegni sentimentali ufficiali. Marcuzzi, al contrario, era legata a Paolo Calabresi Marconi, l'ex marito sposato nel dicembre 2014. Pare che l'intesa tra Alessia e Stefano fosse palpabile fin dai primissimi incontri combaciati con la realizzazione della copertina di Chi per il lancio dell'Isola.

Perché Belén non ha fatto il nome di Alessia Marcuzzi a Domenica In

Secondo Chi, Belén avrebbe evitato di fare pubblicamente il nome di Alessia Marcuzzi durante la recente intervista a Domenica In per evitare a Mara Venier l’imbarazzo di coinvolgere una collega di rete. Com'è noto, Marcuzzi conduce Boomerissima su Rai2, mentre De Martino, per la stessa rete, è stato al timone di Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Comprensibile quindi che sia stata Venier a provare a tutelare i due colleghi Rai per evitare che finissero investiti dal polverone mediatico che li ha comunque travolti a distanza di qualche settimana da quell'intervista tv.