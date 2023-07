Alessia Marcuzzi con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi a Formentera, ritorno di fiamma in corso? Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi sono stati sorpresi insieme in vacanza a Formentera. I due, che avevano deciso di separarsi nel 2022, hanno ritrovato l’intesa? Oppure Calabresi resta un amico di Alessia, esattamente come i suoi altri ex compagni importanti?

A cura di Stefania Rocco

Da Gente: Alessia Marcuzzi con Paolo Calabresi Marconi a Formentera

Il settimanale Gente ha sorpreso Alessia Marcuzzi a Formentera insieme all’ex marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice di Boomerissima, reduce da un periodo difficile sotto il profilo del gossip (il suo nome è stato nuovamente accostato a quello di Stefano De Martino e alla presunta crisi in corso don Belén Rodriguez), sembrerebbe avere ritrovato la serenità lontano dall’Italia. Accanto a lei c’è l’ex marito dal quale si è separata nel 2022.

Chiacchiere in acqua ma nessun bacio: Calabresi è solo un amico?

Il servizio fotografico mostra Alessia in acqua insieme all’ex marito. Tra i due chiacchiere e risate ma nessun bacio, segno che potrebbe trattarsi di una semplice amicizia. Del resto, non sarebbe la prima volta. Alessia è rimasta amica della gran parte dei suoi ex compagni importanti: da Simone Inzaghi, padre di suo figlio Tommaso, a Francesco Facchinetti, padre della figlia Mia. Con Paolo le cose potrebbero non essere diverse e le foto in questione potrebbero far riferimento proprio a un momento di serenità tra due persone che si vogliono bene.

Alessia Marcuzzi a Formentera con l’ex marito, le foto pubblicate su Gente

Alessia Marcuzzi al centro del gossip con Stefano De Martino

Alessia è finita al centro della curiosità generale in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La conduttrice è stata fotografata mentre sedeva accanto a Stefano De Martino, altro volto di Rai2 e collega con il quale, a lungo, si è vociferato avesse avuto una storia (sempre smentita dai diretti interessati). A poche ore da quel momento, Belén Rodriguez, moglie di De Martino, ha cancellato una foto in cui compari va accanto al marito pubblicata qualche giorno prima su Instagram. Un tempismo curioso che ha immediatamente fatto emergere nuovi dubbi a proposito del rapporto tra i due. Ma Alessia si è ribellata e, rispondendo sui social alle domande di alcuni utenti, ha spiegato che ad assegnare i posti in occasione della presentazione dei palinsesti sarebbe stata la Rai. Quella replica, tuttavia, è stata rapidamente cancellata.