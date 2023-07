Alessia Marcuzzi in vacanza con l’ex Paolo Calabresi Marconi, le foto insieme a Formentera Alessia Marcuzzi è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Gente insieme all’ex compagno, Paolo Calabresi Marconi. I due si sono lasciati lo scorso settembre e ora appaiono complici durante una vacanza a Formentera. Che si tratti di un ritorno di fiamma?

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Gente

Dopo le ultime indiscrezioni che sottolineavano una certa complicità tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, seduti vicini alla presentazione dei palinsesti Rai, spuntano delle foto che allontanerebbero qualsiasi dubbio. La conduttrice, infatti, è stata beccata insieme all'ex compagno Paolo Calabresi Marconi, dai fotografi del settimanale Gente, non è certo si tratti di un ritorno di fiamma, ma potrebbero essere i primi passi di un nuovo avvicinamento.

Le foto di Alessia Marcuzzi e il suo ex

Le foto ritraggono la coppia in vacanza con alcuni amici e Tommaso, il primogenito di Alessia Marcuzzi, sulle spiagge di Formentera. Un bel bagno insieme, poi la cena al tramonto con tanto di gesti premurosi da parte dell'imprenditore nei confronti della sua ex compagna. Scene tranquille, che non danno certezza di quelle che, al momento, possono essere solamente delle supposizioni, fatto sta che prima d'ora i due non erano stati beccati insieme dopo l'annuncio della rottura di settembre scorso. Formentera, inoltre, è un luogo dove hanno trascorso molte vacanze, durante i nove anni che hanno vissuto insieme.

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi foto di Gente

La fine della storia con Marconi e i gossip su Alessia Marcuzzi

La fine della storia con Paolo Calabresi Marconi sembrava annunciata, sia da un momento di stallo attraversato durante la pandemia, sia da indizi, anche social, che documentavano un certo distacco della coppia. Sul conto di Alessia Marcuzzi, d'altronde, non sono mancati gossip e già nel 2020, quando con Marconi era in atto una prima crisi, si vociferava una liaison tra la showgirl e Stefano De Martino, che all'epoca non era ancora tornato con Belén Rodriguez. I due, all'epoca, smentirono prontamente. Durante il suo periodo da single, però, la conduttrice è stata vista in compagnia del ballerino Jody Proietti, con il quale sembrava avesse un flirt in corso, ma l'indiscrezione non è mai stata confermata da nessuno dei diretti interessati e, inoltre, non sono stati beccati più insieme.