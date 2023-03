Le foto di Alessia Marcuzzi con Jody Proietti, chi è il ballerino paparazzato sotto casa Alessia Marcuzzi è stata beccata in compagnia di Jody Proietti, ballerino 32enne e suo nuovo flirt. I due hanno trascorso una serata insieme a Roma, poi lui ha raggiunto la conduttrice nella sua casa ai Parioli.

A cura di Ilaria Costabile

È un periodo di vera e propria rinascita per Alessia Marcuzzi, dopo il suo ritorno in televisione al timone di Boomerissima e accanto a Fiorello nello spin off sanremese di Viva Rai2, la conduttrice può godersi anche del tempo per sé, pensando a qualcosa di stimolante almeno quanto i suoi progetti lavorativi, ovvero un nuovo amore all'orizzonte dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi. I fotografi del settimanale Chi, infatti, l'hanno beccata per le strade di Roma in compagna di Jody Proietti un ballerino con il quale sembra che la conoscenza si sia intensificata già a gennaio.

Le foto insieme agli amici

Se prima, c'erano solo voci che aleggiavano su una possibile amicizia tra i due, adesso, con le foto che li beccano insieme, non c'è altro da aggiungere, se non che Alessia Marcuzzi e Jody Proietti stanno cercando di conoscersi senza dare troppo nell'occhio. Lo scorso gennaio, i fotografi avevano beccato la Marcuzzi intenta a raggiungere in taxi il quartiere San Giovanni a Roma, dove abita proprio il ballerino, da quel momento, complici gli impegni di entrambi, i loro incontri sembravano essersi diradati, fino alla serata del 2 marzo, quando i due si incontrano insieme ad altri amici, per recarsi al Teatro Brancaccio e assistere al musical "Tutti parlano di Jamie". Sebbene siano arrivati in vetture differenti, è chiaro fin da subito che i due passeranno il resto della serata insieme. Dopo lo spettacolo, infatti, insieme ai loro amici si dirigono a via del Corso, per mangiare in un noto ristorante della zona e, una volta usciti, si dirigono all'Hotel Valdier per continuare la serata bevendo un drink.

Foto del settimanale Chi

Il dopocena a casa di Alessia Marcuzzi

È ormai notte fonda, secondo la ricostruzione del settimanale Chi, i quattro escono dal locale e si dirigono ognuno verso le rispettive automobili, non dopo essersi salutati con una certa complicità. Dopo poco, però, Proietti riappare sotto casa di Alessia Marcuzzi, ai Parioli, sintomo del fatto che la loro serata non si è affatto conclusa. I due, nonostante la discrezione iniziale, nel corso della serata si sono mostrati sempre più vicini, come documentano le foto in cui appaiono sorridenti e complici, camminando l'uno accanto all'altra.

Foto del settimanale Chi

Chi è Jody Proietti

Jody Proietti e Alessia Marcuzzi si sono conosciuti, con molta probabilità, durante le prove dello show di Rai2 di cui la conduttrice era al timone. Nato a Chiavari, 32 anni fa, da sempre ha manifestato la sua passione per il ballo, ha partecipato a talent come Italian Academy, nel 2009, ma ha preso parte anche a programmi come Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show nel corpo di ballo. Nella sua carriera ha poi ballato con compagnie piuttosto note ed è stato seguito da importanti coreografi come Luca Tommassini che, d'altronde, ha curato le coreografie della prima edizione di Boomerissima.