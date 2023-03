Chi è Alessio Cavaliere, il ballerino di Amici 2023 Alessio Cavaliere è uno dei ballerini di Amici 23, ha 19 anni ed è di Napoli. Entrato in sostituzione di Samuel Antinelli è arrivato al serale supportato dai professori e fa parte della squadra di Raimondo Todaro.

Alessio Cavaliere è uno dei protagonisti di Amici22, ha 19 anni ed è nato a Napoli. Nella scuola di Amici è entrato non troppo tempo fa, come alunno di Raimondo Todaro, scelto durante una sfida per andare a sostituire un altro ballerino, ovvero Samuel Antinelli. Sin da bambino ha coltivato la sua passione per la danza, dal momento che i suoi genitori insegnano proprio ballo. I professori lo reputano un allievo talentuoso, tanto che è riuscito ad accedere in poco tempo al serale dello show.

Chi è Alessio Cavaliere, ballerino di danza moderna e hip hop

Alesssio Cavaliere nasce a Napoli, nel 2004. Si diploma in danza moderna, prediligendo l'hip hop o anche la break dance, che come si può notare spulciando il suo profilo Instagram sono gli stili da lui più ballati. La danza, però, fa parte della sua vita da sempre, dal momento che i suoi genitori sono anche loro dei ballerini. Nella scuola di Cinecittà è arrivato a meno di due mesi dal serale, ma ha dimostrato di conquistare i consensi da parte del pubblico, ma soprattutto dei professori. Tanti sono i corsi che ha frequentato, prendendo parte anche ad alcune competizioni, e facendo dei workshop anche lontano dall'Italia.

Alessio Cavaliere, foto su Instagram

La vita privata di Alessio, nessuna fidanzata sui social

Visto il successo riscosso dal suo ingresso nella scuola, una delle domande più frequenti riguarda la sua vita privata. Di quanto il ballerino abbia vissuto fuori dal talent, si sa davvero poco, dal momento che anche sui social non sono presenti foto o video che lo ritraggono in compagnia di una fidanzata. Anche in Casetta, d'altronde, non ha cucito nessun rapporto diverso dall'amicizia.

Alessio Cavaliere, fonte Instagram

Il percorso di Alessio ad Amici 2023 e l'ingresso al Serale

In realtà quella del 2023 non è la prima edizione in cui Alessio Cavaliere è comparso. Nel 2021, infatti, si esibì in una sfida con Guido Sarnataro, giudicata da Veronica Peparini. In quell'occasione, però, fu Guido ad avere la meglio. Quest'anno, invece, sebbene la situazione fosse simile, l'esito è stato completamente diverso. Quando ai professori è stata data l'opportunità di valutare chi portare al serale, Raimondo Todaro ha chiesto di far sfidare uno dei suoi allievi, Samuel, proprio con Alessio, ed è stato proprio quest'ultimo ad avere la meglio, per volere non solo del suo coach ma anche di tutti gli altri. Da quando è entrato ha ricevuto tantissimi complimenti, anche dai giudici esterni, ed è senza dubbio uno dei ballerini più forti del programma.