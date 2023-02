Alessia Marcuzzi promossa da Rai 2, Boomerissima torna anche per la seconda edizione Alessia Marcuzzi torna in prima serata con una puntata extra di Boomerissima martedì 14 febbraio. Intanto, secondo le indiscrezioni, lo show sullo scontro generazionale di Rai 2 sarebbe già stato riconfermato per il prossimo anno.

A cura di Giulia Turco

Alessia Marcuzzi è stata promossa a pieni voti da Rai 2. Dopo l’esperimento televisivo di Boomerissima, la conduttrice ha superato la prova del fuoco insieme a Fiorello, prendendo parte al suo Viva Rai 2 dopo il Festival di Sanremo. Un appuntamento a tarda notte che ha riconfermato l’amore del pubblico per Fiorello grande assente al Festival, ma anche per la conduttrice che ha saputo riconfermarsi con una presenza fresca, ironica e innovativa. Secondo la anticipazioni di TvBlog, dopo la calorosa accoglienza dell'esordio, Boomerissima verrà riconfermato anche per il prossimo anno.

La puntata extra di Boomerissima martedì 14 febbraio

Dopo il successo delle prime quattro, la rete ha deciso di concedere ad Alessia Marcuzzi una puntata extra per il suo show Boomerissima, il varietà in prima serata che mette a confronto le due generazioni di Boomer e Millennial. La quinta puntata andrà dunque in onda martedì 14 febbraio, nella serata di San Valentino. I Boomer concorrenti in studio saranno Andrea Pucci, Filippo Bisciglia, Valeria Marini e Lucina Ocone, mentre per quanto riguarda i Millennial si metteranno alla prova Brenda Lodigiani, Andrea Dianetti e Ilaria Pastorelli. Ospiti della serata Enrico Brignano e Piotta e Tancredi. L’appuntamento è alle 21.25 su Rai 2.

L’esperimento riuscito di Alessia Marcuzzi

La quarta puntata di Boomerissima, chiusa prima della settimana caldissima di Sanremo, ha totalizzato 1milione 72mila telespettatori con il 6.5% di share. Numeri sui quali occorre sicuramente lavorare, ma che danno un indizio sulla curiosità che il pubblico ha rivolto all’esperimento televisivo. Quel che conta, al di là del lato complessivo, è la presenza importante di giovani tra il pubblico che ha seguito Boomerissima, così come il Festival di Sanremo. L’operazione rientra negli obiettivi che la Rai si è riproposta per i prossimi anni, quella di creare un ponte di collegamento tra passato a futuro, tradizione e innovazione. In questo senso Alessia Marcuzzi sembra essere la figura perfetta e per questo la Rai non se la lascerà scappare.