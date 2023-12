Quando Belen Rodriguez ha scoperto le 12 amanti “comuni” di Stefano De Martino L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In ha sollevato un nuovo polverone su Stefano De Martino e sull’ipotesi di un tradimento finora mai confermato dalla showgirl. Dalle presunte frequentazioni, tutte con “donne comuni” come confermano a Fanpage.it, fino alla separazione. Poi la depressione e la rinascita al fianco di Elio.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano ad imporsi nel gossip anche se divisi. Da quando a Domenica In la showgirl ha parlato dei presunti e numerosi tradimenti del marito, ci si interroga su chi siano le dieci o persino dodici donne che hanno sollevato la cornetta e si sono ritrovate Belen dall’altra parte del filo. Naturalmente lei non ha fatto nomi, ma Fanpage.it ha ricostruito qualche dettaglio sulla vicenda.

Stefano De Martino e il desiderio di una donna comune

Stefano De Martino, al di fuori di Belen, avrebbe maturato il desiderio di frequentare donne che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Ragazze comuni, con vite e mestieri comuni. Fonti vicine a Fanpage.it confermano infatti che le frequentazioni del conduttore al di fuori della sua relazione con la showgirl argentina nell’ultimo anno sarebbero tutte da collocare al di fuori dello show business. “Tutte ragazze comuni”, assicurano dopo la clamorosa intervista rivelazione di Belen a Domenica In. Indiscrezioni che fanno il paio con quelle del settimanale Chi, che aveva raccolto le sue confidenze. Lo scorso settembre il settimanale ha immortalato Stefano, ormai single, in compagnia di Martina Trivelli. "Il conduttore ha tenuto fede al proposito confessato in passato agli amici e cioè il desiderio di tornare ad incontrare una ragazza che avesse altri interessi", ha fatto sapere la testata diretta da Signorini.

Quando Belen lasciava intendere i tradimenti di Stefano

Uno sguardo alle tempistiche. Stando a quanto ha raccontato alle telecamere di Rai 1, Belen Rodriguez avrebbe scoperto il primo tradimento da parte di Stefano a gennaio 2023. L’ultima frequentazione extraconiugale risalirebbe invece a giugno 2023, quando pubblicamente i due ostentavano serenità e amore durante le vacanze in barca. Era tutto tranne che tranquillo, almeno per Belen, che solo al culmine della crisi avrebbe rivelato al marito di essere a conoscenza dei suoi tradimenti, decidendo di lasciare il marito. Non avrebbe fatto parola invece delle prime scoperte fatte ad inizio anno.

Ad agosto, a crisi già inoltrata e in un contesto emotivo che lei stessa ha definito a Domenica In poco lucido, – "la depressione ti toglie la vista" – Belen lanciava messaggi social che suggerivano i tradimenti di Stefano. Due video in particolare. Belen si inquadrava dandosi ironica due colpetti sulla testa, subito dopo postava le immagini di un gruppo di cervi. Non ci è voluto molto perché la sequenza facesse il giro del web, con il sottinteso delle “corna”, prima che la conduttrice ci ripensasse cancellando uno dei due. Per di più Belen aveva raccolto il like di Emma Marrone, fidanzata con Stefano ai tempi della conoscenza della showgirl.

La crisi e la depressione di Belen Rodriguez

Fonti vicine a Fanpage.it spiegano che proprio dopo le vacanze di giugno, nel pieno dell’estate, sarebbe iniziato “il periodo più buio” nella vita di Belen, quello in cui avrebbe toccato il fondo della depressione. È qui che sarebbe entrato in gioco Elio Lorenzoni, un amico di vecchia data dello showgirl che le avrebbe teso la mano nel suo periodo difficile. A metà luglio i paparazzi li immortalano insieme e complici alla festa di compleanno di Ignazio Moser. Si sarebbero avvicinati proprio nel periodo di rottura con De Martino. "Lo conosco da 12 anni, ci frequentiamo da 5 mesi", ha confessato sui social Belen a novembre. I conti tornano, insomma. Nel frattempo Stefano era a Napoli per motivi di lavoro, come confermano anche le voci a Fanpage.it. Un’assenza che Belen non gli avrebbe mai perdonato.