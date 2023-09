“Belén e De Martino già in crisi durante le vacanze in barca”: tutti i passaggi della separazione La crisi tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez sarebbe cominciata molto prima di quanto chi segue la ex coppia più chiacchierata del mondo del gossip aveva immaginato. Ecco che cosa sarebbe accaduto tra loro.

Nella nuova e recente separazione tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, chi li segue era apparso confuso rispetto ai tempi. Belén è stata beccata per la prima volta accanto a Elio Lorenzoni, suo nuovo compagno, in occasione del party organizzato per il compleanno di Ignazio Moser il 14 luglio scorso. Pochi giorni prima, il 26 giugno per la precisione, Belén compariva nelle foto postate dall’ex marito Stefano su Instagram, a dimostrazione del fatto che in quella data i due stavano ancora insieme. Quando le foto con Elio al compleanno di Ignazio – quindi due settimane dopo – sono diventate di dominio pubblico, tanti si sono chiesti come fosse possibile un cambio tanto repentino in appena due settimane. I diretti interessati non hanno fornito risposte fino a oggi. Ci ha pensato il settimanale Chi, da sempre vicino alla conduttrice argentina, a mettere in ordine date e fatti.

Quando è conciata la crisi tra Belén e Stefano

Durante le vacanze in barca alle isole Pontine il 26 giugno scorso, Belén e Stefano stavano vivendo già una profonda crisi. Nel servizio in edicola questa settimana si legge che la coppia di conduttori, proprio in quel periodo, aveva già cominciato ad affrontare i problemi che li avrebbero spinti ad allontanarsi.

Belén nelle foto postate da Stefano su Instagram il 26 giugno scorso

Belén con Elio al compleanno di Ignazio Moser il 14 luglio

“Erano in crisi ma avevano scelto di tenere duro, per il bene dei figli”, si legge nel servizio di Chi che ripercorre i tempi della separazione. Le cose sarebbero precipitate di lì a poco, con Belén decisa a chiudere con il passato e vivere la sua storia con Elio e Stefano che aveva deciso di presentarsi alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede al dito (l’anello sarebbe stato infilato nella collana nascosta sotto la camicia). In quel momento, le cose tra i due sono già precipitate.

I motivi che hanno spinto Belén e Stefano a lasciarsi

Ma quali sono stati i motivi della crisi? Chi lancia due indiscrezioni differenti, corrispondenti a due diverse versioni della stessa storia. La prima ipotesi è che quel legame sia andato in crisi e poi finito a causa dei diversi stili di vita di Stefano e Belén: concentrato sulla carriera, De Martino avrebbe avuto poca voglia di uscire, divertirsi e condividere il mondo della moglie alla quale sarebbe rimasto legato principalmente per “senso della famiglia”. Ad allontanarli anche il modo diverso di concepire la comunicazione relativa alla loro storia: Rodriguez avrebbe preferito pubblicare foto, video e storie del loro amore; Stefano intendeva invece evitare ogni riferimento social alla sua vita privata affinché la sua immagine, dal punto di vista professionale, collimasse con quella comunicata a mezzo social dai grandi conduttori (Carlo Conti, Amadeus, Gerry Scotti) ai quali si ispira.

La seconda ipotesi fa riferimento alla possibilità che quel legame sia finito per “consunzione”. La storia d’amore tra Belén e Stefano è durata circa 10 anni ma con una serie di lunghe pause durante le quali entrambi hanno avuto altre storie. Tornare indietro ogni volta al punto di partenza non avrebbe consentito ai due di ritrovare lo stesso slancio iniziale. A ogni ritorno di fiamma, dunque, il legame sarebbe diventato più flebile, fino a spezzarsi del tutto. Punti di vista differenti della stessa vicenda ma con un finale comune: chi li conosce sostiene che questa volta la loro storia sarebbe davvero finita.