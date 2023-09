Belen chiude l’estate in amore con Elio, le foto del weekend in due ad alta quota “Il mio primo vestito per te”, scrive Belen a corredo di un nuovo carosello di scatti che racconta gli ultimi giorni d’estate insieme ad Elio. L’imprenditore è raggiante negli scatti della showgirl, che è ormai uscita allo scoperto con la sua nuova favola d’amore.

A cura di Giulia Turco

Mentre il profilo di Elio Lorenzoni resta blindato, Belen Rodriguez continua a lanciare frecciatine sulla sua nuova storia d’amore, la stessa che abbiamo iniziato a conoscere sulle copertine patinate e che adesso sembra abbastanza pronta ad uscire alla luce del sole. Dopo il primo vero e proprio coming out sui social, la showgirl argentina guida i suoi follower nel racconto di quella che sembra essere una nuova storia d’amore.

Weekend d'amore per Belen e Elio Lorenzoni

“Il mio primo vestito per te”, scrive Belen a corredo di un nuovo carosello di scatti che racconta gli ultimi giorni d’estate insieme ad Elio, il quale ha trascorso le settimane precedenti in compagnia della famiglia Rodriguez, nella villa di Albarella. Belen si muove sinuosa, volteggia, scatta selfie allo specchio e immortala la sua nuova fiamma, raggiante al suo fianco. In questi giorni la showgirl sta concludendo l’estate in un bellissimo resort di montagna con un weekend d’amore, ma fino a poche settimane prima ha trascorso tempo di qualità in famiglia, insieme ad Elio e ai suoi figli.

Belen Rodriguez detta l'agenda del gossip

Nel frattempo il piccolo Santiago è tornato a Milano, insieme a papà Stefano De Martino, che per ora mantiene il totale riserbo sulla situazione sentimentale in corso. Dopo settimane di indiscrezioni invece la showgirl ha deciso di pubblicare una serie di scatti per ufficializzare la sua nuova frequentazione. “1,2,3 scatenatevi”, aveva scritto a corredo delle foto, come a saziare la curiosità degli utenti. L’ultima, in particolare, è quella che avrebbe attirato maggiormente l’attenzione, perché racconta di come lei ed Elio si conoscano da oltre 10 anni. Non a caso, si tratta dell’ultimo scatto del carosello. Potrebbe non essere una coincidenza nemmeno il fatto che il coming out sentimentale sia arrivato proprio a ridosso del lancio della sua ultima collezione di abbigliamento, come ha fatto notare Fanpage.it. Una tesi che confermerebbe come il gossip relativo alla privata della conduttrice detti all’agenda di un meccanismo mediatico preciso.