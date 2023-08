Belén che coincidenza! Le foto con Elio Lorenzoni a 24 ore dal lancio della sua collezione Sono curiosi i tempi con i quali Belén Rodriguez ha programmato di uscire allo scoperto accanto al compagno Elio Lorenzoni, pubblicando le prime foto di coppia sul suo account Instagram. Meno di 24 ore, da quello stesso profilo, forte di un hype ormai alle stelle, la showgirl ha lanciato la nuova collezione dei suo brand di abbigliamento.

A cura di Stefania Rocco

Sono curiosi i tempi con i quali Belén Rodriguez ha programmato di ufficializzare, via Instagram ovviamente, la sua relazione con Elio Lorenzoni. Lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo. “1, 2, 3 Scatenatevi”, ha scritto la showgirl argentina, consapevole com’è che un post di questo tipo avrebbe richiamato l’attenzione di migliaia di utenti, decine di testate giornalistiche e perfino qualche trasmissione televisiva. Perché Belén non è una influencer qualsiasi e la sua vita privata continua a dettare l’agenda di riviste e programmi tv. Una certezza della quale è perfettamente consapevole, tanto da averla sfruttata a suo vantaggio.

Belén gioca a creare hype, poi lancia la nuova collezione del suo brand di abbigliamento

La sintesi perfetta di questo assunto è facilmente dimostrata da quanto accaduto nelle ultime 24 ore grazie al profilo Instagram della showgirl. Le prime foto con Elio compaiono sul suo profilo, apparentemente in maniera casuale, giovedì 30 agosto. Il primo scatto – come nella copertina di un servizio di gossip confezionato ad arte – mostra Belén in primo piano. Accanto a lei, solo di spalle, una sagoma maschile. Si tratta di un carosello di foto, una speciale funzione che consente agli utenti Instagram di caricare sul proprio profilo più scatti con un unico post. Attratto dalla copertina, e dalla caption che promette di rivelare qualcosa accaduto addirittura 10 anni prima, l’utente scorre e trova finalmente le prime foto con Elio, nuovo compagno della showgirl.

I like ottenuti dal post, mentre scriviamo questo pezzo, sono quasi 270mila. Un risultato notevole considerata quelli ottenuti in media da Belén con i suoi post. In questo caso, a contare non sono solo i like ma l’intero indotto: decine di articoli giornalistici, un box a lei dedicato su Google news, decine di accessi sul suo profilo Instagram. Per riassumere: clamore, rumore, hype. Un hype che, da sapiente esperta di comunicazione social, Belén aveva previsto e probabilmente programmato affinché potesse trasformarlo in un vantaggio. Quel post con le foto dell’amore con Elio è servito da perfetto catalizzatore di attenzione affinché, a meno di 24 ore da quel momento, la showgirl potesse lanciare un contenuto che le sta particolarmente a cuore: la nuova collezione del suo brand di abbigliamento. Quel link lanciato tra le sue Instagram stories avrebbe goduto della stessa attenzione se Belén non avesse sapientemente fatto parlare di sé ufficializzando solo poche ore prima il suo nuovo amore?

Perché la “foto di 10 anni fa con Elio” è l’ultima del carosello

Un peccato di ingenuità per chi racconta la sua vita attraverso i social per “non nascondersi” (e quindi senza troppi calcoli, fronzoli o strategie. Diversamente, insomma, da come lo farebbe una influencer qualsiasi) Belén lo ha commesso con la costruzione del carosello che ha utilizzato per ufficializzare la storia con Lorenzoni. Nella caption, la showgirl scrive “Ultima foto 10 anni fa…”. Un'anticipazione che spinge l'utente a vedere le foto fino alla fine. Un caso? Non proprio. Anche in questo caso, la scelta di piazzare per ultima la foto in cui fa riferimento nella didascalia è studiata. Chiunque abbia anche solo un’infarinatura degli algoritmi che regolano il funzionamento di social o motori di ricerca sa che Instagram considera “un’interazione positiva” il fatto di scorrere un carosello foto fino alla fine. E se migliaia di utenti si concentrano su un carosello in un dato momento, scorrendo a destra per visualizzare tutte le foto che lo compongono, il profilo che lo ha postato otterrà certamente un ritorno in termini di visibilità. Quale momento migliore, se non questo, per lanciare la propria collezione?