Belen dopo le foto con Elio replica alle critiche: “Non mi nascondo, il bigottismo non fa per me” Belén Rodriguez ha pubblicato alcune foto che la ritraggono con Elio Lorenzoni, l’uomo che secondo il gossip sarebbe il suo nuovo fidanzato. E alle critiche, la showgirl replica: “Taci se non vivi con me”.

A cura di Daniela Seclì

In queste ore, Belén Rodriguez ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con Elio Lorenzoni, l'uomo che secondo il gossip sarebbe il suo nuovo fidanzato. Una delle foto risale a dieci anni fa e ciò dimostra che l'imprenditore è una vecchia conoscenza della showgirl. Inutile dire che il post è stato accolto da una valanga di commenti (oltre 6mila, nel momento in cui scriviamo), tra congratulazioni e critiche. Belén Rodriguez ha deciso di rispondere ad alcuni di loro.

Belén Rodriguez pubblica le foto con Elio Lorenzoni

Tra i commenti pubblicati sotto al post che sembra ufficializzare la relazione tra Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni, quello di una donna che ha espresso il suo apprezzamento per la showgirl: "Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo". Belén ha replicato:

Sai che mi trovi d'accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi.

C'è poi chi, incuriosita, chiedeva: "Voglio sapere i vostri segni zodiacali". Pronta la risposta della conduttrice: "Io vergine ascendente scorpione, Elio bilancia ascendente capricorno".

Belén Rordriguez e Elio Lorenzoni, la replica alle critiche

Tra i commenti, non sono mancati gli insulti. Una donna, ad esempio, ha scritto: "Sei patetica". Belén Rodriguez ha deciso di replicare con ironia, spiegandole il significato della parola: "Dal lat. tardo patheticus, dal gr. pathetikós, der. di páthos ‘sofferenza'". Un'altra utente, invece, ha scritto:

Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d'amore per perdere quei 100g tu manc o tiemp re lacrm già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!

Un commento chiaramente ironico, che però Belén non ha preso bene. La showgirl ha replicato: "Taci se non vivi con me", probabilmente interpretando le parole della donna come un'accusa di non avere sofferto abbastanza dopo la rottura con Stefano De Martino.