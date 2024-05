video suggerito

La7 interviene nello scontro tra Mentana e Gruber: “Si mantenga il rispetto reciproco e verso l’azienda” È arrivato il comunicato di La7 che commenta il rovente botta e risposta tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. L’editore ribadisce come sia fondamentale il rispetto reciproco e nei confronti di un’azienda che, di fatto, ha sempre garantito al libertà di espressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'intervento di Enrico Mentana in diretta, durante l'edizione del Tg La7, in cui il direttore contestava le parole della collega Lilli Gruber e chiedeva l'intervento dell'azienda, da parte dell'editore arriva prontamente una risposta. Nel comunicato diffuso da Cairo, si sottolinea come sia fondamentale il rispetto reciproco e anche nei confronti dell'azienda.

L'intervento di La7 sulla questione Mentana-Gruber

Uno scontro piuttosto acceso, seppur a distanza, quello tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, in cui entrambi hanno contestato con parole piuttosto forti le rispettive mancanze. Se la giornalista ha parlato di "incontinenza" per evidenziare come il suo programma, Otto e mezzo, nella serata di lunedì fosse iniziato con un quarto d'ora di ritardo, il direttore della testata giornalistica di La7, ha invece ribadito di non aver mai offeso gratuitamente nessun collega, chiedendo che l'azienda facesse il suo intervento: "se così non fosse, valuterò le conseguenze". L'intervento da parte dell'editore è arrivato, nella forma di un comunicato, piuttosto tiepido in cui si legge:

La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti". E' quanto si legge in una nota di La7 dopo lo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber

Poco dopo è stato proprio Enrico Mentana a condividere il comunicato diffuso dall'editore, aggiungendo semplicemente "Sottoscrivo". Nel comunicato, in fin dei conti, si mettono in luce le caratteristiche dell'azienda che, in questi anni, ha sempre garantito libertà di espressione e autonomia ai giornalisti presenti, questioni di grande rilevanza in quest'ultimo periodo, senza entrare fattivamente nel merito della questione. Da parte di Lilli Gruber, invece, nessun commento all'accaduto e alla risposta di La7.