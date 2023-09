Weekend in montagna per Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni, con loro c’è la piccola Luna Marì Weekend di “coppia” per Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni in montagna. Ma con un’aggiunta, quella della piccola Luna Marì, la figlia che la conduttrice argentina ha avuto da Antonino Spinalbese. Con il nuovo compagno Belén fa sul serio, tanto da avergli presentato la sua bambina.

Weekend di “coppia” per Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni in montagna. Ma con una tenera aggiunta, quella della piccola Luna Marì, la figlia che la conduttrice ha avuto dall’ex compagno Antonino Spinalbese. È stata la showgirl argentina a pubblicare su Instagram le foto dell’ultimo viaggio insieme al suo nuovo compagno. Circondati dalla natura, Belén e Elio si sono rifugiati in montagna tra panorami meravigliosi e piscine termali. Con loro anche la piccola Luna che compare insieme alla coppia al tavolo della colazione, monopolizzando la scena con un siparietto delizioso che la madre ha scelto di riprendere e poi postare sul suo account.

Belén è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni

Belén Rodriguez ha ormai scelto di uscire allo scoperto con Elio Lorenzoni. La showgirl ha cominciato a pubblicare foto del suo nuovo amore da qualche settimana, dimostrando di volere vivere apertamente questa nuova relazione. Nel primo post, quello che ha ufficializzato la relazione con Elio, ha svelato di conoscere l’imprenditore da 10 anni. La scintilla, tuttavia, sarebbe scoccata solo di recente. Il settimanale Chi ha fatto sapere che né Stefano De Martino né Antonino Spinalbese avrebbero mai saputo nulla del legame – fino a quel momento solo amichevole – tra Belén e Elio.

Anche Stefano De Martino volta pagina

Come Belén, anche l’ex marito Stefano De Martino ha deciso di voltare pagina. Il conduttore Rai è stato fotografato insieme alla nuova fiamma Martina Trivelli, 26enne originaria di Pescara con la quale è uscito a cena di recente. I due sono stati fotografati all’esterno del ristorante e, poco dopo, mentre entravano insieme nell’appartamento di De Martino a Milano, dal quale Martina sarebbe uscita solo molte ore dopo. È la prima volta che Stefano viene fotografato accanto a una donna che non è Belén. In passato, l’ex ballerino oggi diventato uno dei volti più apprezzati di Rai2, aveva prestato particolare attenzione a vivere in privato le sue relazioni. In questo caso, invece, ha abbassato le difese. Un segno importante, significa che la storia con Belén sarebbe definitivamente terminata.