Antonino Spinalbese: “Sento Belén solo per Luna Marì, lei voleva la famiglia e la sua vita” Con la fine della loro storia d’amore, si è interrotto ogni legame tra Antonino SPinalbese e Belén Rodriguez. A svelarlo è l’ex compagno della showgirl.

A cura di Stefania Rocco

Luna Mari resta l’unico elemento a fare da collante tra Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez. A chiarirlo in un’intervista rilasciata a Chi è l’ex hair stylist, oggi a capo di un’agenzia pubblicitaria. Antonino ha rotto il silenzio sulle circostanze che hanno spinto lui e la showgirl a intraprendere percorsi di vita differenti. La rottura è arrivata subito dopo la nascita della loro bambina. All’epoca del loro allontanamento, Luna aveva tra i quattro e i cinque mesi. Ne sono trascorsi poco più di sei dalla separazione e Belén e Antonino non hanno più rapporti.

Antonino: “Con Belén ci sentiamo solo per la bambina”

Antonino potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Probabilmente propedeutica all’ingresso nella Casa di Cinecittà è l’intervista rilasciata al settimanale Chi, rivista il cui direttore, Alfonso Signorini, è anche conduttore del reality. Quando ad Antonino hanno chiesto se avesse o meno chiesto consiglio alla sua ex in merito alla sua eventuale partecipazione al reality, Spinalbese ha risposto lapidario: “Ci sentiamo solo per la bambina”.

Perché è finita con Belén Rodriguez

Tra Antonino e Belén la passione si è spenta con la stessa velocità con cui è nata. L’allontanamento che ha condotto i due a lasciarsi si è verificato a pochi mesi dal parto della showgirl. “Dopo la nascita di Luna Mari c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni”. Più nello specifico, a dividerli sarebbe stata la diversa concezione della vita dopo l’arrivo della loro bambina:

