Antonino Spinalbese: “Cerco ciò che mi fa stare bene, tra Belen e De Martino spero duri per sempre”

A cura di Ilaria Costabile

Antonino Spinalbese è diventato ormai un personaggio noto, sebbene cerchi di tutelare quanto più possibile la sua privacy e si sia ricostruito una vita lontano dall'ombra di Belen Rodriguez. Ha aperto un'agenzia di comunicazione e ora sta provando a lanciare una sua linea di costumi, come racconta in un'intervista al settimanale Chi: "Ho preso ispirazione dal paese di Santa Gertrudis a Ibiza, è un posto ricco di arte, natura e pace profonda". Sin da ragazzino ha dovuto rimboccarsi le maniche, anche se in pochi lo sanno, e questo lo ha portato a maturare prima di quanto avesse voluto: "Papà è mancato a 17 anni, avere due sorelle ed essermi tirato su le maniche mi ha preparato a diventare padre. Ho sempre pensato prima alla mia famiglia che a me stesso. La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati".

La sua vita è cambiata completamente, dagli inizi a Milano fino ad oggi: "Ho lavorato molto con Monica Coppola, figlia di Aldo, e l'ho seguita nei suoi shooting in giro per il mondo. Mi ha permesso di cogliere il lato artistico di questa professione e un approccio spirituale alla vita". Senza dubbio, però, il fatto di aver incontrato Belen Rodriguez ha modificato anche il suo modo di pensare al lavoro:

Avevo più possibilità allora perché potevo scegliere, oggi il fatto di essere identificato come persona che è stata con un personaggio famoso non mi darebbe la possibilità di esprimermi. Ho investito su altri progetti, se non avessi avuto una bambina sarei partito con uno zaino in giro per il mondo.

La storia d'amore con Belen Rodriguez

Un incontro che compresa la nascita della piccola Luna Marì è durato poco e che è stato il frutto di una passione improvvisa, attenuata dall'arrivo di una bambina e sfociata in esigenze di vita differenti. A distanza di mesi dalla fine dei questa storia, Spinalbese ne parla con serenità:

Mi sono fatto trasportare come sempre dalle emozioni, anche perché credo sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. Le persone accanto a me erano preoccupate per questo cambiamento, pensavano che fossi troppo esposto.

Il fatto che la relazione si stesse avviando alla fine, non era tra i primi pensieri di Spinalbese che, infatti, da quando ha saputo di diventare padre ha cambiato completamente la sua prospettiva: "Non era quella la priorità, la mia preoccupazione era che portasse a termine bene la gravidanza. Io tendo a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho provato a fidare le leggi della natura e della gravità. Poi c'è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall'amore".

Il nuovo flirt e il commento su De Martino

Qualche settimana fa è stato beccato in dolce compagnia, ma il modello non si sbilancia più di tanto e afferma: "In questa fase della mia vita mi sto concentrando su attimi che mi facciano stare bene, non do certezze". Non poteva mancare un commento su Stefano De Martino: "Non ho mai sentito il fantasma, non lo dico per presunzione, ma perché ero concentrato a vivermi quello che avevo. A questo punto spero che tra loro duri per sempre, soprattutto per il bene dei bambini".