Gilda Ambrosio e quel legame che va oltre le definizioni: “A Stefano De Martino voglio un bene infinito”

"A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita". Questo è il virgolettato che il settimanale Oggi attribuisce a Gilda Ambrosio, ma piuttosto che un rilancio sulle ambizioni – tutto sommato legittime – della stampa rosa di vedere associato un nome forte – e quello di Gilda, lo è – accanto a Stefano De Martino, queste parole non fanno altro che confermare un legame speciale, molto più forte di uno status sentimentale.

Di cosa parliamo quando parliamo di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Sono tanti i motivi per i quali anche uno spettatore, un lettore di gossip, spera in fondo di vedere l'uomo del momento accasato con una donna di valore pari, se non addirittura superiore. È familiarità, perché in fondo De Martino entra in tutte le case a ora di cena. Ma è anche proiezione: vedere qualcuno che ammiriamo trovare il suo equilibrio ci fa sentire che anche per noi esiste quella possibilità. C'è qualcosa di rassicurante nel vedere un uomo di successo scegliere una donna altrettanto realizzata, come se questo confermasse che le favole moderne non hanno bisogno di principesse da salvare, ma di regine che regnano al fianco, non dietro.

Gilda Ambrosio è chiaramente questo tipo di eccellenza

Gilda Ambrosio oggi è una donna che ha costruito il suo successo mattone dopo mattone. Il suo marchio, The Attico, è tra i più apprezzati. Il pubblico, immaginando una relazione con De Martino, riconosce due persone che lottano reciprocamente per i propri sogni. Sarebbe la conferma che il talento chiama talento, che l'eccellenza cerca l'eccellenza, e che forse, alla fine, l'amore più bello è quello tra pari.

L'amore non è per forza dato da una relazione

Eppure, quando – citando ancora il virgolettato che le viene attribuito da Oggi – dice "A Stefano voglio un bene infinito", Gilda Ambrosio sta forse confessando quello che ha già spiegato in passato: ha trovato qualcosa di più forte, un amico con cui condividere successi e magari paure. Qualcuno che comprende cosa significhi vivere sotto i riflettori senza perdere l'anima (una testimonianza? Leggete la regola di Stefano De Martino per gli ospiti alle sue feste private). E forse, in un mondo sempre più superficiale, questo è il lusso più grande di tutti: avere accanto qualcuno che ti conosce davvero, oltre l'immagine che il mondo vede di te. Il resto, compreso definirsi, non conta.