Antonino Spinalbese al parco con Luna Marì, le foto da papà lontano da Belen Antonino Spinalbese immortalato con la piccola Luna Marì in un parco di Milano, fa di tutto per essere un papà modello, lasciandosi alle spalle il passato burrascoso con la modella argentina.

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Chi

Antonino Spinalbese cerca ormai di tenersi lontano dal circolo vizioso del gossip, dopo la storia con Belen Rodriguez ormai finita e la nascita di Luna Marì, il giovane hair stylist cerca di trascorrere quanto più tempo è possibile con sua figlia e si dedica a nuovi progetti lavorativi, non escludendo un possibile approdo in televisione, visto che le proposte non mancano.

Antonino Spinalbese papà perfetto

Le foto pubblicate sul settimanale Chi mostrano un Antonino spensierato al parco dedicato a Indro Montanelli, a Milano, dove passeggia con in braccio la piccola Luna Marì. Indossa una fede al dito, nella quale c'è scritto per l'appunto il nome della bambina e che lui ha definito come "Una promessa d'amore fatta a mia figlia, è la persona più importante della mia vita, viene prima di me". L'obiettivo più grande di Spinalbese è, infatti, quello di essere il padre migliore possibile, dal momento che lui da bambino non è cresciuto con il padre accanto e quindi sente ancor più grande la responsabilità di doversi mostrare al meglio delle sue possibilità. Lo si vede, quindi, scherzare, giocare con la piccola, con la quale è sempre affettuoso e dolcissimo.

La nuova vita di Antonino Spinalbese

In pochissimo tempo la sua vita è cambiata, passando dall'essere un ragazzo sconosciuto, ad ottenere una fama incredibile dissoltasi nel giro di poco più di un anno, quando la sua storia con Belen, che era nata con tutte le buone intenzioni, è finita qualche mese dopo la nascita della piccola. "Ho passato più mesi con Belen in dolce attesa, che con Belen non in dolce attesa" ha dichiarato il 27enne, che di recente ha fatto sapere di avere alcuni problemi di salute: "Vivo con il pancreas di un anziano, con l'alimentazione però riesco a farcela, sono malattie che vengono da dentro", ha dichiarato in tv. Intanto, stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, Spinalbese potrebbe prendere parte ad un programma televisivo, starebbe valutando la proposta, sebbene il mondo della televisione non sia mai stata la sua prima scelta.