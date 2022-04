Antonino Spinalbese dopo Belen Rodriguez: “Qualsiasi donna sarà un’amante, Luna Marì è la mia sposa” Antonino Spinalbese in onda su Radio RTL 102.5 ha ribadito l’amore che prova per la figlia Luna Marì, poi ha fatto chiarezza riguardo la fede che porta al dito: “Sulla fede ci è inciso il nome di mia figlia”.

A cura di Gaia Martino

Antonino Spinalbese questa mattina è stato ospite del programma Trends & Celebrities in onda su RTL 102.5. Salito alla ribalta per la storia d'amore con Belen Rodriguez, relazione che ha dato alla luce la piccola Luna Marì, l'ex hair stylist nell'ultimo mese si è lasciato andare una confessione sulla sua vita. Soffre di una malattia autoimmune e, attraverso un video, ha voluto condividere con i suoi follower cosa ha vissuto. Dopo la breve ma intensa liason con l'argentina, una delle donne più chiacchierate d'Italia, anche la sua vita amorosa ora è al centro del gossip: in tanti sui social avevano notato una fede al suo dito. Antonino Spianalbese in radio ha fatto chiarezza.

Le parole di Antonino Spinalbese

Il cuore di Antonino Spinalbese oggi batte solo per sua figlia Luna Marì. Circa un mese fa il settimanale Chi lo aveva beccato in atteggiamenti intimi con una donna, ma l'ex di Belen Rodriguez e papà della sua secondogenita ha raccontato di avere solo un grande amore, sua figlia.

Sulla fede che porto al dito ci è inciso il nome di mia figlia. Tutto il resto potrà essere solo come ‘amante', la vera sposa è mia figlia. Io spero che sia serena, la vorrei con il sorriso sempre. Non mi importa cosa le permetterà di avere sempre il sorriso, ma l'importante è che sia sempre felice. Per lei ho fatto rinunce d'amore, che non mi pesano. Mi organizzo nei minimi dettagli con lei.

I progetti per il futuro

Antonino Spinalbese ha lasciato il mestiere del parrucchiere, oggi è un imprenditore e sta per lanciare una linea di costumi: "Tra una cosa e l'altra comunque faccio l'hair stylist. La notte mi prende l'ispirazione ed inizio a tagliare. Ho iniziato a 17 anni, avevo quasi 18 anni. Oggi sto facendo tutto ciò che mi piace, è tutto legato all'arte, sia per l'agenzia di management sia per il brand". Alla domanda "Cosa c'è nel tuo futuro?", l'ex di Belen Rodriguez ha risposto: "Io vedo come va, penso che va fatto un passo alla volta così da capire in cosa sarò più felice. Oggi lo sono, l'imprenditoria mi porta via molto tempo".