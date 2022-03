Antonino Spinalbese volta pagina dopo Belen Rodriguez, fotografato a pranzo con una nuova donna Dopo aver archiviato la storia con Belen Rodriguez che lo ha reso padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese è stato beccato dal settimanale Chi con una nuova donna. Si tratterebbe di Nanda Isaia.

A cura di Gaia Martino

Foto del settimanale Chi

Belen Rodriguez non è la sola ad aver archiviato la relazione con Antonino Spinalbese dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Mentre l'argentina, secondo i rumors e le foto dei paparazzi, avrebbe fatto un passo indietro tornando tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino, anche l'hairstylist avrebbe voltato pagina, definitivamente, uscendo con una ragazza dai capelli rossi. Da quando con Belen Rodriguez è stata messa la parole fine doveva ancora essere paparazzato in compagnia di un'altra donna, negli ultimi giorni ci ha pensato il settimanale Chi a beccarlo al tavolino di un locale in dolce compagnia.

Antonino Spinalbese a pranzo in dolce compagnia

Il nuovo scoop del settimanale diretto da Alfonso Signorini riguarda Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì. È stato beccato dai paparazzi mentre pranzava in un locale di Milano con una donna dai capelli rossi con cui sembra essere in grande sintonia. "Non c'è la certezza di una relazione, anche se l'intesa è evidente" si legge – "Lei si appoggia dolcemente alla sua spalla, grandi sorrisi e poi lasciano insieme il locale".

Antonino Spinalbese a pranzo con una donna dai capelli rossi (Foto di Chi)

"Visto che a parte l'appuntamento tete a tete al tavolino del locale, lui non commenta e lei neppure, né a voce né sui social, la certezza non c'è" aggiunge il settimanale che però rivela la presunta identità della donna in foto. Si tratterebbe di Nanda Isaia.

Chi è Nanda Isaia

Sarebbe Nanda Isaia la donna che ha pranzato con Antonino Spinalbese in un locale di Milano. È un'istruttrice di Yoga milanese e tra i suoi follower di Instagram ma non solo, anche tra i suoi post, è presente il nome dell'hairstylist e influencer. Oltre a seguirla, sono diversi i like che ha lasciato l'ex di Belen sui suoi post, indizio che potrebbe confermare una loro intesa. Nanda è anche una modella, ha posato per diversi brand di fama internazionale. Al momento non si conoscono ulteriori informazioni sulla ragazza.