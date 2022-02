Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo complici, le foto mano nella mano e il weekend insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati ancora una volta insieme, in momenti di vita quotidiana. Nelle foto diffuse da Chi, passeggiano mano nella mano, si abbracciano e trascorrono un weekend fuori porta. Lui però smentisce il ritorno di fiamma, mentre lei rivela: “La nostra storia non ha ancora detto tutto”.

(Foto dal settimanale Chi)

Lui smentisce pubblicamente un ritorno di fiamma, mentre lei conferma che di recente sono andati a cena insieme. C'è qualcosa che non torna in quello che raccontano Stefano De Martino e Belen Rodriguez sul loro rapporto. Secondo il ballerino non c'è nulla tra loro, altrimenti non avrebbe problemi a raccontarlo. Per la showgirl e conduttrice argentina, invece, si incontrano spesso ma senza essere tornati a vivere insieme come un tempo. Nel frattempo i rumors sul loro conto continuano a rincorrersi alla ricerca della verità o almeno di una versione che combaci da entrambe le parti. E a cercare di fare chiarezza ci ha pensato il settimanale Chi, che li ha paparazzati insieme in diverse occasioni di vita quotidiana e a cui Belen ha rivelato: "La nostra storia non ha detto tutto".

Belen e Stefano De Martino paparazzati ancora insieme

È passato più di un anno e mezzo da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente lasciati. Tuttavia, la loro storia appare a tutti gli effetti una di quelle in cui complicità e passione non si esauriscono mai, nemmeno con il passare del tempo. E infatti, non è trascorso un periodo troppo lungo prima che fossero avvistati di nuovo insieme all'aeroporto e per le vie di Milano. Anche se il ballerino, padre del piccolo Santiago, ha cercato di ridimensionare la situazione, le immagini sembrano suggerire tutt'altro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in bicicletta (foto dal settimanale Chi)

Il settimanale Chi li ha paparazzati ancora una volta uno accanto all'altra, in scene di vita quotidiana, con un piccolo dettaglio che non è passato decisamente inosservato: le mani intrecciate. I due sono stati avvistati mentre passeggiano mano nella mano, come ai vecchi tempi, vanno in bicicletta, si abbracciano teneramente e trascorrono un weekend fuori porta in un resort di Brescia. Belen Rodriguez, intervistata sempre da Chi per il debutto come conduttrice a Le Iene, ha rilevato: "Ci vediamo, non è una novità. La nostra storia ha detto tutto? No, perché la mia vita non ha detto tutto".

Bele Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un weekend in un resort a Brescia (foto dal settimanale Chi)

Come stanno le cose tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Le voci sul ritorno di fiamma sono iniziata a gennaio, quando per la prima volta dopo un anno e mezzo l'ex coppia è stata paparazzata insieme all'aeroporto di Milano. Stefano De Martino era infatti andato a prendere l'ex moglie di ritorno da un viaggio in Uruguay. Da quel momento, le foto che li ritraevano insieme hanno incominciato a moltiplicarsi, suggerendo che il loro rapporto stesse andando in una direzione ben precisa. E le parole di Belen Rodriguez al Il Corriere della Sera sembravano confermarlo: "Rivedo Stefano De Martino, ma vivo serena e sola con i miei figli". Anche a Le Iene, che da poco conduce, la showgirl argentina aveva rilevato di essere stata a cena con lui di recente. Ma la versione del diretto interessato è decisamente diversa: smentisce ogni ritorni di fiamma, sostenendo si tratti solo di un rapporto tra genitori separati.