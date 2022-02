Belen Rodriguez conferma: “Rivedo Stefano De Martino, ma vivo sola e serena con i miei figli”

Belen Rodriguez è pronta a cominciare una nuova avventura come conduttrice dello show di informazione e intrattenimento di Italia Uno. Mercoledì 9 febbraio debutta a Le Iene con Teo Mammuccari ed in una lunga intervista a Il Corriere ha confessato di essere ormai una iena a tutti gli effetti, anche nella vita privata. La showgirl argentina ha parlato dei suoi sentimenti oggi ed ha confermato il ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino.

In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena.