Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino a Le Iene: “Ieri a cena insieme, è il più sensuale” Belen Rodriguez ha debuttato come conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammucari. E nel corso della prima serata, andata in onda il 9 febbraio, ha svelato qualche dettaglio su Stefano De Martino, con cui di recente ha confermato il ritorno di fiamma.

A cura di Elisabetta Murina

Negli ultimi tempi Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro dei gossip per il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Dopo le prime foto che li ritraevano insieme, la showgirl argentina ha confermato che nella sua vita è tornato l'ex marito e padre di suo figlio Santiago. E mentre i rumors sulla sua vita privata tornano in prima pagina sui giornali, lei debutta come conduttrice de Le Iene al fianco di Teo Mammucari. Un'esperienza nuova che le ha permesso di mettersi in gioco a 360 gradi, raccontando anche qualche dettaglio del suo passato.

Cosa ha detto Belen su Stefano De Martino a Le Iene

Mercoledì 9 febbraio Belen Rodriguez ha indossato per la prima volta i panni di "Iena". Nel corso della serata ha guadagnato il centro del palco e si è resa protagonista di un monologo, una sorta di promessa al pubblico in cui ha spiegato l'importanza di questa esperienza: "Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia”. La showgirl ha poi partecipato al gioco Il Passaparolaccia, raccontando qualcosa su Stefano De Martino e su altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto parte della sua vita professionale e privata. Teo Mammucari le ha dato delle fotografie da commentare e lei, presa in mano quella dell'ex marito, ha così risposto alle domande, facendo intuire al pubblico che si trattasse proprio di lui:

Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo.

E ha poi aggiunto che proprio ieri sera era a cena con lui, definendolo anche il compagno più sensuale che ha avuto, anche se convinta che lui la abbia tradita:

Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico.

Belen Rodriguez durante il gioco Passaparolaccia a Le Iene

Belen conferma il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Belen ha chiarito una volta per tutte come stanno le cose con il padre di suo figlio Santiago. I due si stanno ufficialmente rivedendo, anche se non sono ancora tornati a vivere insieme: "In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena".