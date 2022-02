Belen spiega perché è finita con Spinalbese: “Lo conoscevo poco, pensavo fosse il principe azzurro” Intervistata da Gente, Belen Rodriguez si sbottona sull’argomento Antonino Spinalbese e racconta i motivi della rottura. Sul ritorno di fiamma con Stefano de Martino: “Ha le mie chiavi di casa, ma lui non vuole si parli di noi”.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez torna a parlare della sua situazione sentimentale. Se da un lato il (quasi) ritorno di fiamma con Stefano De Martino è stato confermato dalla showgirl, sull’affaire Spinalbese Belen ha preferito finora non diramare troppe informazioni. Forse proprio per tutelare lui, papà di Luna Marie, che dopo la separazione è tornato a vivere lontano dai riflettori la sua vita da padre single.

I motivi della rottura con Antonino Spinalbese

In un’intervista al settimanale Gente, Belen Rodriguez si sbottona sull’argomento e racconta i motivi alla base della rottura con Antonino. “Ci conoscevamo poco”, spiega al settimanale. “Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui”, specifica. “Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”. Basta favole, basta illusioni. Anche questa volta aveva riposto nella sua storia con Antonino le speranze di una famiglia perfetta. Ma la verità è un’altra: “A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.

(Foto Chi).

"Stefano De Martino ha le mie chiavi di casa"

Se di un vero e proprio ritorno di fiamma non si può parlare, è certo che Stefano e Belen stanno pian piano recuperando la complicità di un tempo. Gli avvistamenti per strada, le cene romantiche, le biciclettate pomeridiane. Le ultime foto di Chi li hanno immortalati persino mano nella mano e, del resto, nessuno dei due ha mai messo in dubbio l’affetto che li lega. “La nostra storia non ha detto tutto”, ha raccontato la showgirl al settimanale di Signorini. Non è chiaro se il loro amore sia tornato quello di un tempo o solo evoluto, trasformato in un affetto reciproco, ma alle pagine di Oggi la showgirl confessa: “Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”.