Belén Rodriguez: “Ho sofferto tantissimo sia per Stefano che per Antonino, oggi non sono fidanzata” Belén Rodriguez, ospite della puntata di Verissimo di domenica 20 febbraio, ha parlato della sofferenza provata quando è finito il matrimonio con Stefano De Martino e ha detto addio ad Antonino Spinalbese.

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez è tra gli ospiti della puntata di Verissimo, in onda domenica 20 febbraio, alle ore 16:30 su Canale5. La showgirl argentina, attualmente al timone del programma Le Iene insieme a Teo Mammucari, si è raccontando spaziando dalla vita privata alle critiche ricevute da chi punta il dito contro un presunto eccessivo ricorso alla chirurgia estetica.

Belén Rodriguez parla di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Belén Rodriguez è reduce dalla fine della relazione con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì. Dopo essere stata paparazzata più volte in compagnia dell'ex marito Stefano De Martino, si è fatta più insistente l'indiscrezione sul ritorno di fiamma tra loro. La showgirl si è detta single. Quindi, ammesso che ci siano dei "lavori in corso" tra loro, al momento non sono ancora tornati a essere una coppia:

“Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.

Ha spiegato, poi, che sognava di costruire una famiglia con un solo uomo. La vita le ha riservato un percorso diverso. Nonostante abbia attraversato dei momenti di grande sofferenza, oggi è una donna felice:

“Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

"Troppa chirurgia estetica": Belén Rodriguez replica agli hater

Dopo la messa in onda della prima puntata de Le Iene, Belén Rodriguez ha ricevuto delle critiche sui social. Gli hater hanno puntato il dito contro di lei, accusandola di un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. La showgirl ha ormai imparato a fare spallucce: