Elodie: “Sono single, ho bisogno di stare da sola” e spiega perché è finita con Marracash Elodie conferma per la prima volta la fine della storia d’amore con Marracash. “Non riesco a immaginarci genitori, non c’era spazio per un figlio” e si dichiara single. Il flirt con Davide Rossi sarebbe già finito.

A cura di Giulia Turco

Elodie parla per la prima volta della rottura da Marracash. Era lo scorso ottobre quando si vociferava che la storia con il rapper fosse giunta al capolinea. Un gossip, mai confermato né smentito direttamente dalla coppia, che ha trovato conferma nel giro di qualche settimana nelle foto di Elodie insieme al modello Davide Rossi. Scatti di baci rubati che testimoniavano una nuova passione per la bella Elodie. Sarebbe già finita però, visto che ora, la cantante, in un'intervista fiume a Grazia, si dichiara felicemente single.

È già finita tra Elodie e Davide Rossi

Davide Rossi è l'ex modello di Armani con il quale Elodie ha avuto un flirt lo scorso novembre. Lo testimoniano i servizi fotografici che la rivista di Alfonso Signorini ha dedicato alla coppia, durante quelle settimane, quando la passione era sul nascere. Sarà già finita o Elodie preferisce tenere la sua nuova storia ancora lontana dal gossip? Sulle pagine della rivista Grazia si racconta, per la prima volta dalla rottura con Marra, da un punto di vista sentimentale. "Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola", spiega senza fare alcun riferimento al modello. Aggiungendo che non ama che le siano date etichette, nei rapporti di coppia: "E comunque che sono significa che sono la ‘tua' fidanzata, che quello è il ‘mio' ex? Io odio le regole che impone la coppia", chiarisce Elodie che al momento vive sotto lo stesso tetto con la sorella Fey, appena trasferita a Milano.

Elodie: "Con Marracash non c'era spazio per un figlio"

D'altro canto Elodie conferma che con Marracash è un capitolo chiuso. Il loro rapporto era troppo ampio per essere messo sotto una definizione, inscatolato in un concetto di coppia. "Per me continua ad essere famiglia", assicura la cantante che vede nel rapper un punto di riferimento nella sua vita. Tuttavia non è mai riuscita a vedere un futuro o una famiglia insieme a lui, con il quale non ha mai affrontato il passo della convivenza. "Non riesco a pensare a me e lui genitori", spiega a Grazia. "Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto". Ha sentito il bisogno di concentrarsi su se stessa e occuparsi di nodi ancora da sciogliere: "Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio".