Le foto di Victoria dei Maneskin che riabbraccia il papà Alessandro dopo il Coachella Festival Le foto di Chi immortalano Victoria De Angelis nel suo rientro a Roma, finalmente tra le braccia del papà Alessandro. Vice con lui nella Capitale da quando, ha 15 ani ha perso la mamma Jeanett.

A cura di Giulia Turco

(Victoria De Angelis e il papà Alessandro in un servizio di Chi).

Victoria De Angelis rientra in Italia e riabbraccia il papà Alessandro. C'è una cosa che caratterizza i Maneskin, leader Damiano compreso. Ovvero che nonostante i milioni di fan in tutto il mondo, i tour internazionali, i numeri da capogiro e i palchi calcati, una volta a casa sono i ragazzi di sempre. Ognuno torna, anche se per poco, alla sua vita. Damiano torna a casa dalla fidanzata Giorgia Soleri e la sostiene in tutto e per tutto nelle sue battaglie, com'è stato martedì 3 maggio alla Camera dei Deputati per la proposta di legge sulla vulvodinia. Victoria torna tra le braccia di papà Alessandro, in quell'appartamento di Roma che la fa sentire bambina, ancora per un po'.

Le foto di Victoria con il padre Alessandro De Angelis

Neanche il tempo di arrivare che sotto casa ci sono già i fotografi di Chi. Eppure lei non ci fa caso, è felice di essere finalmente nel suo porto sicuro, tra le braccia del padre che la aspetta con ansia di ritorno dal Coachella Festival, negli Stati Uniti, dove i Mankesin si sono esibiti ben due volte sul palco. Poi i suoi 22 anni festeggiati, lo scorso 29 aprile, sul palco dell'Arena di Verona. Giù i lustrini, il trucco, i completini fetish: solo Victoria e il suo papà, in una serata casalinga che le servirà sicuramente a ricaricare le energie. Eccoli negli scatti del settimanale di Signorini mentre scendono dall'auto, si salutano con un bacio, poi salgono a casa con un cenno ai paparazzi.

(Foto dal settimanale Chi).

La perdita della mamma

Da quando aveva 15 anni Victoria vive con il papà, dopo la perdita della mamma causata da una lunga malattia. A raccontarlo era stata la nonna della bassista, la signora Elin Uhbrand in un’intervista rilasciata a Di Più lo scorso dicembre. “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma”, ha spiegato “Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la sua battaglia contro il male che la stava consumando, decise di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”.