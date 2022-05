Damiano dei Maneskin alla Camera dei deputati per sostenere la proposta di legge sulla vulvodinia Martedì 3 maggio il frontman dei Maneskin ha accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri alla conferenza stampa di presentazione della pdl sulla vulvodinia alla Camera. “Sono qui non solo per Giorgia, ma per tutte le donne che soffrono”.

A cura di Giulia Turco

Damiano David dei Maneskin a favore della proposta di legge sulla vulvodinia. Il frontman della band internazionale ha accompagnato la fidanzata, modella, influencer e attivista alla presentazione della proposta di legge alla Camera dei deputati nella giornata di martedì 3 maggio. Raggiunto dall’Ansa, Damiano si è detto “estremamente orgoglioso dell’opportunità di far parte di questo bellissimo progetto”.

Il supporto di Damiano alle donne che soffrono di vulvodinia

“Sono qui in veste di alleato”, ha spiegato la rock star internazionale nel corso della conferenza stampa alla Camera alla quale ha accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri, tra le sostenitrici della proposta di legge, nonché esponente del comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo. “Non sono qui solo per Giorgia”, ha messo in chiaro Damiano, “ma per tutte le donne che fanno parte del comitato e che soffrono. Adesso spero che l’attenzione sia sulle giuste cose”. Per poi aggiungere: "Dove c'è amore c'è sostegno".

La lotta di Giorgia Soleri perché venga riconosciuta la vulvodinia

Oltre un anno fa, il 7 aprile 2021, era stata presentata per la prima volta la proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia, una malattia che colpisce una donna su sette. Giorgia Soleri era stata menzionata personalmente dall’onorevole Lucia Scanu (Movimento 5 Stelle) per aver intrapreso, sui social, una vera e propria campagna di sensibilizzazione sul tema, affiancandola alla sua battaglia personale contro la malattia. Ospite nella redazione di Fanpage.it aveva raccontato l’enorme soddisfazione, che l’ha resa un anno dopo, la testimonial della proposta di legge. "Esporsi e raccontarsi in maniera così intima non è semplice, ma ho voluto provare ad aiutare altre persone", aveva raccontato. "Sapere di aver dato il mio piccolo contributo nell’iter di questa legge è stata una grande soddisfazione, spero vada in porto il prima possibile”.