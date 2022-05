I Maneskin all’Eurovision, Damiano scherza sulla polemica della droga: “Non vi avvicinate ai tavoli” A un anno di distanza dalla vittoria a Rotterdam i Maneskin ospiti a Eurovision 2022, esibendosi a Torino. Il frontman, Damiano, ha ricordato ironicamente le polemiche dello scorso anno.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata finale di Eurovision 2022 ha inevitabilmente riservato grande spazio ai Maneskin, tornati sul palco dove lo scorso anno era iniziato tutto. Dodici mesi fa proprio loro si erano aggiudicati la vittoria a Rotterdam, riportando l'Eurovision in Italia dopo 31 anni. Sul palco del PalaOlimpico i Maneskin non hanno portato la loro Zitti e Buoni, proponendo invece il nuovo singolo "Supermodel", lanciato proprio in questi giorni.

Damiano scherza sulla polemica della droga a Eurovision

Chiusa l'esibizione hanno scambiato alcune battute con Alessandro Cattelan, che ha ricordato il loro anno d'oro: "Abbiamo avuto la fortuna di girare il mondo e suonare con grandi artisti, è stata una grande esperienza", ha detto Damiano, cui ha fatto eco Victoria: "Un anno eccezionale, siamo orgogliosi di quello che abbiamo potuto fare". Quando Cattelan ha chiesto a Damiano di dare un consiglio agli artisti, il cantante non ha perso occasione per fare ironia sulla polemica che aveva travolto i Maneskin nelle ore successive alla vittoria, quando il frontman era stato accusato di aver sniffato droga durante la serata, a causa di un'inquadratura equivoca: "Divertitevi – ha detto – e non vi avvicinate troppo ai tavoli".

Infortunio per Damiano, cos'è successo al cantante dei Maneskin

Piuttosto visibili le difficoltà motorie del cantante, visibilmente zoppicante e sofferente dopo l'esibizione a causa dell'incidente di cui è rimasto vittima nelle ultime settimane. Un piccolo infortunio, mentre si trovava a Londra a girare il videoclip della canzone Supermodel. In queste ore è arrivato in hotel a Torino e nonostante fosse zoppicante, si è fermato a fare foto con i fan che lo hanno preso d'assalto. Poi, insieme a Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi, ha incontrato la stampa e ha ironizzato: "Tranquilli, ho cantato in condizioni peggiori".