Blanco e Mahmood vincono il Best Lyrics Award dell’Eurovision, il commento di Damiano dei Maneskin Blanco e Mahmood hanno vinto il Best Lyrics Award all’Eurovision 2022: la loro “Brividi” è stata premiata come canzone con il miglior testo in gara. Damiano dei Maneskin, che ha ottenuto il riconoscimento lo scorso anno, ha commentato il traguardo sui social.

Blanco e Mahmood hanno già ricevuto un premio all'Eurovision Song Contest 2022, senza essere nemmeno saliti sul palco. I due artisti hanno vinto il Best Lyrics Award, vale a dire il riconoscimento per il miglior testo in gara all'evento. Un traguardo importante per i cantanti vincitori del Festival di Sanremo 2022, che in questa manifestazione si esibiranno con Brividi nella serata finale, in programma il 14 maggio.

Il commento di Damiano dei Maneskin

Blanco e Mahmood all'Eurovision 2022 portano in gara Brividi, il brano con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 e lo stesso con il quale sono stati premiati come miglior testo nella competizione. Il riconoscimento è stato consegnato ai due giovani cantanti da Eurostory (magazine online dedicato alla manifestazione), prima ancora della loro esibizione al festival, prevista per sabato 14 maggio. "Ormai ci stiamo abituando", ha commentato sui social Damiano David, il frontman dei Maneskin. Era stata la band romana, infatti, a vincere il prestigioso riconoscimento lo scorso anno. E chissà che non porti fortuna.

Quando si esibiscono Blanco e Mahmood all'Eurovision

Blanco e Mahmood si esibiranno sul palco dell'Eurovision nella serata finale, il 14 maggio. Sono i rappresentanti dell'Italia e, essendo il nostro Paese uno dei cosiddetti "Big Five", i giovani cantanti sono già in finale e possono ambire alla vittoria. I bookmakers, però, non li danno come favoriti, bensì al secondo posto dopo i rappresentanti dell'Ucraina, che si sono già esibiti nella prima semifinale e hanno ottenuto una standing ovation da parte del pubblico con il loro brano.