Antonino Spinalbese verso il Grande Fratello Vip: “Mi vogliono rinchiudere nella Casa”

A cura di Giulia Turco

Antonino Spinalbese possibile concorrente del Grande Fratello Vip 7. Le indiscrezioni sulla partecipazione dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez alla prossima edizione del reality di Signorini circolano da giorni, ma a confermare il gossip ora arrivano le parole da parte del diretto interessato, che dopo la separazione dalla showgirl argentina racconta di aver ripreso la sua vita in mano, professionale e anche privata a quanto pare.

La verità di Spinalbese sulla sua partecipazione al GFVip

“Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo”, ha scherzato Spinalbese nel corso di un’intervista al programma radiofonico Trends&i Celebrities su RTL 102.5. “Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e denaro fatti fino ad ora. Sicuramente se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà. La popolarità mi preoccupa”, ha ammesso il papà di Luna Marie. Nel frattempo la sua carriera si è evoluta. “Sono diventato un imprenditore senza accorgermene”, spiega. “Ho prodotto anche una linea di costumi da uomo”.

Antonino Spinalbese con Helena Prestes dopo Belen

Anche sul piano privato Antonino sembra aver ritrovato la felicità, dopo la brusca separazione da Belen Rodriguez. Come hanno testimoniato gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, al suo fianco c’è Helena Prestes, che di recente ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, in coppia con Nilkita Pelizon come Italia-Brasile. Si sarebbero conosciuti grazie all'agenzia di comunicazione che hanno in comune. “Chi li conosce sa che fanno sul serio”, racconta la rivista di Signorini. “Si sono ritrovati su molti aspetti delle loro vite. Intanto, si sono concessi una vacanza a Ibiza, un luogo carico di significati e di ricordi per Antonino (A Ibiza aveva fatto la prima vacanza d'amore con Belén Rodriguez, ndr). Ma come dice chi conosce bene Ibiza, ci sono modi diversi di vivere l'isola. E questo è uno".

