Grande Fratello, l’arrivo di Luca Giglioli in moto insieme ai genitori: “È un bravo ragazzo”

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c'è Luca Giglioli, 24enne di Reggio Emilia di professione parrucchiere nel salone di famiglia. Per la prima puntata del programma, il ragazzo ha fatto il suo ingresso in moto, accompagnato dalla madre Annalisa e dal padre Filippo.

Le parole dei genitori di Luca Giglioli: "È un bravo ragazzo"

I genitori di Luca Giglioli hanno presentato loro figlio al pubblico e al conduttore di Grande Fratello. "Luca è una persona buona, spero intelligente, gli abbiamo insegnato ad arrivare dove voleva arrivare. È un bravo ragazzo" ha spiegato la madre ad Alfonso Signorini. "È rock'n'roll anche lui come me. Da otto anni è mio compagno sul lavoro e mi ha fregato, è in un posto dove non sono mai potuto andare" ha aggiunto suo padre.

L'ingresso di Luca Giglioli nella Casa del Grande Fratello

Luca Giglioli ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa sulle note di una canzone rock, perfetta per descrivere il suo mood. Subito è stato accolto calorosamente dai concorrenti nella Casa. Il 24enne di Reggio Emilia lavora come parrucchiere nel negozio di famiglia, aperto da suo nonno nel '66. Nella clip di presentazione al programma aveva raccontato: "Sono un parrucchiere ma tutti pensano che sia un cantante rock". Il ragazzo è consapevole di dare l'impressione di essere "un bad boy disinteressato" ma in realtà si descrive come un bonaccione e un mammone. "Per andare d'accordo con me ti deve piacere la natura, l'avventura e la mia moto" aveva raccontato. Condivide la passione per le moto con i suoi amici: "Appena possiamo prendiamo e andiamo in giro per posti e avventure nuove. Mi basta una tenda e un falò e sono la persona più felice del mondo".