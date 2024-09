Anticipazioni Ciao Maschio, Antonino Spinalbese: “Io e Belen Rodriguez due lunatici, ancora oggi litighiamo”

video suggerito

Antonino Spinalbese si è raccontato a Ciao Maschio nella puntata che andrà in onda in seconda serata stasera, sabato 14 settembre 2024, su Rai1. L'imprenditore e hair stylist, ex compagno di Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì, stando alle anticipazioni dell'intervista con la conduttrice Nunzia De Girolamo, ha parlato del rapporto con la showgirl argentina, spesso ostacolato da continui litigi scatenati dalla loro lunaticità. Dopo quello dello scorso Natale che andò in scena sui loro profili social, i diverbi si ripeterebbero a settimane alterne.

Le parole di Antonino Spinalbese a Ciao Maschio

"Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto": con queste parole Antonino Spinalbese, a Ciao Maschio, ha spiegato uno dei motivi che misero un punto alla storia d'amore con Belen Rodriguez. Tutt'oggi, stando alle sue parole, non riescono ad andare sempre d'accordo: "Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io", le parole. A dividerli, anche la differenza d'età: "Belen ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me. Quindi quello non è stato solo un momento. Ma, è il caso di dirlo, sbagliando si impara". Oggi, infatti, "sto con una ragazza più piccola di me".

Chi è la fidanzata di Antonino Spinalbese oggi

Antonino Spinalbese con Ainhoa Foti Rodriguez

Oggi Antonino Spinalbese è felice accanto a Ainhoa Foti Rodriguez, tatuatrice classe '98. Originaria di Genova, vive a Milano dal 2017, dove avrebbe conosciuto l'imprenditore e hair stylist. Sono estremamente riservati sulla loro relazione, ma spesso la giovane è comparsa in foto o stories di Antonino Spinalbese.