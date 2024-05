video suggerito

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez, la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese Ainhoa Foti Rodriguez è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese. Classe 1998, è originaria di Genova ma vive da 7 anni a Milano, dove lavora come tatuatrice.

A cura di Gaia Martino

Ainhoa Foti Rodriguez sarebbe la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese. Ha posato accanto a lui in un selfie di coppia pubblicato su Instagram ieri, ma i primi rumors sul loro conto risalgono allo scorso gennaio, quando i paparazzi di Chi li fotografarono durante una passeggiata. Lei, classe 1998, è originaria di Genova ma vive da 7 anni a Milano, dove lavora come tatuatrice. È la prima donna che Spinalbese presenterebbe ai suoi followers dopo Belen Rodriguez.

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez, modella e tatuatrice

Ainhoa Foti Rodriguez è nata a Genova nel 1998, ma vive a Milano dal 2017. Iniziò a lavorare come modella per brand quali Initmissimi, Guess, Chopard e Brosway, prima di conseguire il master in Fashion Styling all'Accademia del Lusso di Milano. Nel 2020 si è avvicinata al mondo dei tatuaggi e da allora è una tatuatrice. Stando a quanto racconta sul suo profilo Linkedin, è anche socia e designer di un brand di abbigliamento.

Su Instagram, il cui nome del profilo è ainhoafotirodriguezuniga, è seguita da oltre 60mila followers. Con loro condivide scatti di sé e dei suoi lavori.

La storia d’amore con Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez sono stati avvistati per la prima volta insieme lo scorso gennaio, dai paparazzi di Chi. La rivista raccontò che i due dopo una passeggiata, rientrarono insieme a casa di lui. Dopo mesi, a parte commenti e like su IG, non era trapelato nulla, fino a ieri, giorno nel quale Spinalbese ha deciso di non nascondere più il suo nuovo amore. In un post carosello ha condiviso le immagini del viaggio in Svizzera fatto insieme: "Swiss week" è il testo scritto nella didascalia. Lo scorso marzo aveva già taggato in un suo post la giovane, mostrando il lavoro da lei fatto sul suo braccio: il tatuaggio di un angelo. "Ritratto di me stesso" aveva scritto.

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez