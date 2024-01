Antonino Spinalbese paparazzato con Ainhoa Foti Rodriguez: chi è la nuova fiamma dell’imprenditore ‘Chi’ rivela l’identità della nuova presunta fiamma di Antonino Spinalbese: Ainhoa Foti Rodriguez. Nelle foto scattate dai paparazzi si vedono i due mentre fanno la spesa prima di rientrare a casa, per cena, a casa di lui. Lei è una tatuatrice 25enne e lavora nello stesso studio nel quale l’ex gieffino si fece un tatuaggio per Belen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ainhoa Foti Rodriguez sarebbe la nuova fiamma di Antonino Spinalbese: i due sono stati paparazzati dai fotografi di Chi per le strade di Milano durante un pomeriggio di acquisti. Insieme sarebbero poi rientrati a casa di lui. Lei è una tatuatrice originaria di Genova, ha 25 anni: lavora nello stesso studio frequentato dall'imprenditore ed ex del Grande Fratello Vip nel quale, nel 2021, si fece incidere sulla pelle l'opera ‘Amore e psiche', tatuaggio dedicato alla sua ex Belen Rodriguez.

La passeggiata di Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez

Antonino Spinalese e Ainhoa Foti Rodriguez sono stati fotografati mentre prendono il tram "per andare a cena da lui" dopo aver fatto la spesa. È il settimanale Chi a rivelare l'identità della nuova fiamma dell'imprenditore ed ex concorrente del GF Vip che negli ultimi mesi si è reso protagonista di un acceso diverbio social con la sua ex, Belen Rodriguez, per l'affidamento della figlia in comune, Luna Marì.

Antonino Spinalese e Ainhoa Foti Rodriguez (Foto di Chi)

I due potrebbero essersi conosciuti nello studio Sir Edward Tattoo, dove lei lavora come tatuatrice, si legge sulla rivista: proprio lì, nel 2021, l'hair stylist si tatuò l'opera ‘Amore e psiche', dedicata all'ex Belen Rodriguez.

Antonino Spinalese e Ainhoa Foti Rodriguez (Foto di Chi)

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez, la nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Nata a Genova nel 1998, dal 2017 vive e lavora a Milano. Ainhoa Foti Rodriguez è entrata nel mondo del lavoro come modella per famosi brand di abbigliamento e intimo. Ha intrapreso la carriera di tatuatrice nel 2020, si legge sul profilo Linkedin, e da maggio 2021 è socia e designer di un brand di abbigliamento nato a Milano. Su Instagram – il cui profilo si chiama ainhoafotirodriguezuniga – vanta oltre 62 mila followers: condivide numerosi scatti dei suoi lavori e molte foto di sé. È presente Antonino Spinalbese tra i suoi post, protagonista di like a numerosi contenuti.