Belén contro Antonino, cosa sappiamo della lite tra i due ex che ora potrebbero finire in tribunale Tra Belèn Rodriguez e Antonino Spinalbese si è consumato un acceso scontro social. Il contendere tra i due ex è stato il legame con la figlia Luna Marì, che l'ex gieffino lamentava di non aver visto durante le vacanze natalizie. La showgirl ha fatto intendere di essere stata minacciata e di aver contattato gli avvocati. Tutto quello che è successo.

A cura di Ilaria Costabile

Durante le festività natalizie si è consumato uno scontro social a dir poco infuocato tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Per la prima volta da quando è finita la loro relazione, l'ex hair stylist ha manifestato il suo disappunto nei confronti di una scelta messa in atto dalla showgirl argentina, e riguardante la loro bambina, Luna Marì. L'ex gieffino, infatti, lamentava il fatto di non aver trascorso nemmeno una festività in compagnia della figlia, ricevendo in risposta una serie di stories della madre che incitavano l'ex compagno a trovarsi un impiego e di non esserle stato grato per la popolarità ottenuta grazie a lui. Intanto, pare che questi scontri si siano verificati già prima dell'exploit mediatico.

I rapporti tesi tra Belèn e Spinalbese prima dello scontro social

Questo pungente scambio di stilettate tra i due ex, verificatosi per la prima volta sui social, sembra sia il culmine di incomprensioni accumulatesi già a partire dallo scorso anno, quando lui è entrato come concorrente al Grande Fratello Vip. All'epoca, infatti, i rapporti tra i due pare che fossero già particolarmente tesi, sebbene durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia lui non ne abbia mai parlato e anche una volta fuori dal reality, Spinalbese si è sempre mostrato tranquillamente in compagnia di sua figlia. La showgirl, però, anche nell'ultima intervista rilasciata a Mara Venier, si sarebbe rivolta a lui definendolo in maniera distaccata "il compagno di quel periodo", sintomo del fatto che tra loro le cose non stessero andando poi così bene. Belén, in questo scontro tra stories, ha sottolineato come l'ex parrucchiere abbia approfittato del suo nome per farsene uno proprio e ha fatto intendere che al momento non abbia un impiego. Inoltre, dall'ultima storia da lei pubblicata, sembra che Spinalbese l'abbia minacciata e questo gesto l'avrebbe portata a contattare gli avvocati con tanto di "Ci vediamo in tribunale".

La provocazione di Antonino Spinalbese e le scuse per salvare il rapporto con Luna Marì

A questo punto, quindi, probabilmente per tutelarsi, l'ex gieffino si è recato in questura, dove secondo quanto apprende Fanpage.it non ha denunciato la ex compagna, ma probabilmente ha pensato fosse necessario doversi tutelare, chiarendo la sua posizione nei confronti della showgirl e provando salvare il rapporto con Luna Marì, la sua unica priorità sin dall'inizio della vicenda. La provocazione da cui è scaturito l'intero botta e risposta ha a che fare proprio con il disappunto di Spinalbese, che non ha potuto trascorrere queste festività con sua figlia e per un attimo ha pubblicato una stories, in cui aveva un cane in braccio e sotto scriveva: "Auguri a tutti i papà", uno scatto che è stato poi cancellato, ma rimasto il tempo necessario perché lo screen fosse diffuso. Da quel momento, quindi, Belén non ha voluto accantonare il tutto, ma si è scagliata contro l'ex compagno accusandolo di dire solamente bugie: "Non ho mai vietato niente e lo sai bene, invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia tutto l'anno, non porre l'attenzione solo al giorno di Natale. L'amore serve sempre non solo alla Vigilia".

In alcuni commenti, lui ha cercato di giustificarsi con i suoi fan, provando a spiegare il perché di quello scatto così improvviso, dicendo:

Mi vergono molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente, sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, ed io l’ho permesso, ma non faccio mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato, perché due persone ‘adulte’ non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo, e credo che questo sia un nuovo inizio per me, e spero che lo sia per tutti quei padri, costretti a situazioni folli. Scusatemi.