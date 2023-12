Avvocato Belén: “Suo diritto portare Luna Marì in Argentina, Spinalbese assente e poco attento” Giuseppe Russo, avvocato che rappresenta Belén Rodriguez, commenta la vicenda che ha visto contrapposta la showgirl all’ex compagno Antonino Spinalbese: “Polemica strumentale, era suo diritto portare Luna Marì in Argentina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez, come annunciato sui social durante lo scontro con l’ex compagno Antonino Spinalbese, ha deciso di rivolgersi a un avvocato affinché le visite dell’ex compagno alla piccola Luna Marì siano regolamentata dal tribunale. La showgirl ha deciso di farsi rappresentare da Giuseppe Russo, noto legale con studio a Verbania che ha commentato sul Corriere la vicenda che vede la sua assistita contrapposta all’ex compagno, vicenda diventata di dominio pubblico con lo scontro tra i due consumatosi via Instagram nel giorno di Santo Stefano.

La note dell’avvocato di Belén Rodriguez

“La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza, pur essendone a conoscenza da settimane, con evidenti finalità meramente ostative e strumentali”, ha fatto sapere l’avvocato Russo nella nota inviata al Corriere. L’uomo ha quindi proseguito elencando le presunte responsabilità dell’ex hair stylist:

Sino ad oggi il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina: motivo per cui, stante il comportamento tenuto dal Signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale.

Il legale di Belén: “Antonino con Luna Marì dal 20 al 22 dicembre”

L’avvocato Russo precisa infine che Spinalbese avrebbe tenuto con sé la piccola Luna Marì nei giorni immediatamente precedenti al Natale e non avrebbe colto l’opportunità di vederla il 25 dicembre: “Con riguardo agli ultimi accadimenti riferiti in termini inesatti, si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica”.