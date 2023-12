L’avvocato di Belén: “Spinalbese sapeva da tempo del viaggio in Argentina, informato come De Martino” Giuseppe Russo, avvocato di fiducia di Belén Rodriguez che la seguirà nella vicenda scaturita dalla lite con Antonino Spinalbese a mezzo social, chiarisce a Fanpage.it che l’ex hair stylist sarebbe stato al corrente da tempo del viaggio in Argentina insieme a Luna Marì. E nega che ad Antonino sia stato impedito di vedere la bambina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez aveva annunciato a mezzo social che si sarebbe rivolta al tribunale dopo la lite a mezzo social con Antonino Spinalbese nel giorno di Santo Stefano e ha dato seguito a quanto aveva annunciato. La conduttrice argentina ha scelto di rivolgersi all’avvocato Giuseppe Russo, legale di fiducia con studio a Verbania e a Milano che la segue da tempo e che la assisterà anche nell’ambito della vicenda che l’ha spinta a chiedere l’intervento del tribunale affinché le visite dell’ex compagno alla figlia Luna Marì siano regolamentate per evitare nuove incomprensioni o pericolosi polveroni mediatici.

L’istanza in tribunale a gennaio quando Belén rientrerà dall’Argentina

A Fanpage.it l’avvocato Russo conferma l’intenzione di procedere con un’istanza per le regolamentazione delle visite di Spinalbese alla piccola Luna Marì – visite che fino a pochi giorni fa venivano gestite di comune accordo tra i genitori – a partire da gennaio, quando l’ex conduttrice de Le Iene rientrerà dall’Argentina. Rodriguez, come già accaduto con il piccolo Santiago e Stefano De Martino, ha sempre lavorato affinché entrambi i suoi figli potessero vedere liberamente i papà in ogni occasione possibile, senza dover fare affidamento su un rigido calendario imposto dal tribunale. Una circostanza che, alla luce di quanto accaduto con lo scontro social, non appare più praticabile.

La mancata visita di Antonino Spinalbese a Luna Marì il 25 dicembre

Quanto alla visita di Spinalbese a Luna Marì il giorno di Natale, l’avvocato precisa che, diversamente da quanto trapelato nelle scorse settimane, all’ex hair stylist non sarebbe mai stato imposto di trattenersi a Brescia (località in cui si trova il resort che Belén ha scelto per trascorrere il Natale con il compagno Elio Lorenzoni e la piccola Luna Marì) in prossimità del giorno di Natale per poter tenere la figlia. Tra l’Albereta Resort e Milano – città nella quale risiede Spinalbese – esiste una distanza percorribile in appena un’ora di auto, breve abbastanza da consentire ad Antonino di prelevare la piccola, trascorrere insieme a lei a Milano il giorno di Natale per poi riaccompagnarla dalla madre. Opportunità che Spinalbese avrebbe deciso di non cogliere per ragioni che non ha chiarito.

De Martino e Spinalbese informati del viaggio in Argentina

Il viaggio in Argentina di Belén insieme ai suoi cari, inoltre, non sarebbe stato organizzato improvvisamente. La conduttrice aveva informato con largo anticipo entrambi i padri dei suoi figli del desiderio di trascorrere nel suo paese d’origine i giorni immediatamente successivi al Natale. E se Stefano De Martino non ha manifestato alcuna perplessità di fronte all’opportunità di lasciar partire Santiago, Spinalbese ha fatto sapere pubblicamente che la bambina sarebbe partita per un viaggio all’estero senza il suo consenso. Una posizione resa nota a mezzo social che avrebbe stupito Belén, trovatasi improvvisamente a dover gestire in pubblico il malcontento manifestato dal suo ex compagno, malcontento del quale ancora oggi sembrerebbe non spiegarsi le ragioni.

Le minacce denunciate da Belén che aveva ammonito Spinalbese: “Se ne occuperà un giudice”

Quanto alle minacce che Belén sostiene di avere subito da parte dell’ex compagno, l’avvocato preferisce non commentare. Ma anche questo aspetto della vicenda avrebbe rafforzato la decisione della conduttrice di rivolgersi al tribunale al fine di preservare la serenità sua e dei suoi figli. Confermato inoltre, come già anticipato da Fanpage.it qualche giorno fa, che Spinalbese non ha mai querelato la ex compagna. Rodriguez intende tuttavia continuare a garantire a entrambi i padri dei suoi figli la possibilità di mantenere un rapporto sano con i bambini. Belén resta convinta dell’importanza di preservare il legame tra Spinalbese e De Martino con Luna Marì e Santiago e, come già fatto in passato, si impegnerà affinché la priorità di tutte le persone coinvolte resti il benessere di entrambi i suoi bambini.