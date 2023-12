Tra Belén e Spinalbese rapporti tesi già prima del GF, ma Antonino non ha mai denunciato la ex Lo scontro sui social a Santo Stefano ha acceso un faro sul legame finito tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Fanpage.it ha appreso che i rapporti tra i due sono tesi già da prima che l’ex hair stylist entrasse nella Casa del GF. Ma sarebbe falsa la notizia di una querela depositata poche ore fa da Spinalbese contro la ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scontro su Instagram tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese a Santo Stefano ha acceso un faro sul legame finito tra la showgirl e il suo ex compagno, padre di sua figlia Luna Marì. Belén, per la prima volta senza mezzi termini, ha accusato Spinalbese di avere approfittato della sua popolarità, lo ha descritto come un uomo “senza un’occupazione”, addirittura consigliandogli di trovarsi un lavoro. Antonino si è difeso, confermando l’amore che lo lega alla figlia – con la quale ha lamentato di non avere potuto trascorrere il Natale – e accusando la ex compagna di non permettergli di tenerla quanto vorrebbe, preferendo affidarsi a terze persone. Uno scambio feroce di accuse che si è consumato per la prima volta pubblicamente e si è concluso con la showgirl che ha consigliato al suo ex di trovare un bravo avvocato, sostenendo l’avesse minacciata e che per questo avrebbe portato la vicenda in tribunale.

Le accuse di Belén Rodriguez

Antonino Spinalbese in questura ma non ha querelato Belén

Dopo lo scontro avvenuto in pubblico tra i due, l’esperto di gossip “Investigatore Social” ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale Spinalbese si sarebbe recato in questura per “denunciare” la ex compagna. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, però, Spinalbese non ha denunciato la sua ex. La scelta di recarsi in questura dopo quanto accaduto sui social avrebbe ragioni differenti. Spinalbese, alla luce delle dichiarazioni di Belén a proposito delle presunte minacce ricevute, potrebbe avere deciso di recarsi in questura unicamente allo scopo di tutelarsi, chiarire la sua posizione a proposito delle accuse mossegli dalla ex compagna e preservare così il rapporto con la figlia Luna Marì, sua esclusiva priorità in questa vicenda. La posizione dell’ex hair stilyst lo vede determinato a gettare acqua sul fuoco e non esasperare una vicenda che rischia di compromettere la serenità della sua bambina. Anche per questo, Antonino ha rifiutato ogni richiesta di intervista ricevuta nelle ultime ore: padre premuroso – chiunque lo conosca conferma il profondo affetto che lo lega alla figlia – non intende dar seguito a questo scambio di accuse per non compromettere ulteriormente il già fragile equilibrio sul quale si poggia il rapporto con Belén.

I commenti social di Belén a proposito di Spinalbese

Il rapporto tra Antonino e Belén già teso da prima del GF

Una fonte vicina a Spinalbese ha svelato a Fanpage.it che il rapporto tra Belén e l’ex compagno sarebbe teso già da prima che l’ex hair stylist partecipasse al Grande Fratello nel 2022. A testimoniarlo diverse telefonate intercorse tra i due alla presenza di altre persone, telefonate non sempre serene. “Lui era sempre molto pacato, remissivo”, è quanto rivelato a Fanpage.it a proposito di quel periodo che risale ormai a diversi mesi fa. A confermare il fatto che tra i due non corresse buon sangue anche la recente intervista rilasciata da Belén a Domenica In che l'ha vista raccontare in pubblico i tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino. Di fronte a Mara Venier, Belén ha parlato di tutti i suoi ex compagni chiamandoli per nome (Marco Borriello, Fabrizio Corona e ovviamente De Martino). A Spinalbese, invece, si è riferita solo come al "compagno di quel periodo".

Com’è noto, la storia tra Belén e Antonino si è conclusa verso la fine del 2021. “Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane? A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. E le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”, aveva dichiarato la showgirl a proposito della fine di quel legame. Parole equilibrate, m diversissime da quelle destinate all’ex compagno nelle ultime ore sui social. Commenti che lo descrivono come un uomo senza un’occupazione e determinato a sfuttare la popolarità della sua ex. Parole alle quali Spinalbese ha deciso di non replicare ulteriormente.