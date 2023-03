Antonino Spinalbese: “Con Belen rapporti solo per nostra figlia. Ginevra? Ecco come stanno le cose” Antonino Spinalbese è stato ospite di Verissimo e si è raccontato a Silvia Toffanin: dalla sua avventura al GF Vip al rapporto con Ginevra Lamborghini, passando per quello con Belen Rodriguez, mamma della figlia Luna Marì.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è stato ospite di Verissimo. Nella puntata del 5 marzo, l'ex concorrente si è raccontato a Silvia Toffanin: dalla sua avventura nel reality al rapporto con Ginevra Lamborghini, passando per quello con Belen Rodriguez, mamma della figlia Luna Marì.

La verità sul rapporto con Ginevra Lamborghini

L'hairstylist è tornato a parlare del suo rapporto con Ginevra Lamborghini, nato nella casa del GF Vip e che ad oggi ha le potenzialità per diventare un legame duraturo, da coltivare anche a telecamere spente. Dopo il bacio in studio seguito alla sua eliminazione dal reality, Spinalbese ha confessato a Silvia Toffanin di voler provare a conoscere la ragazza per quello che è davvero, andando oltre l'aspetto estetico, che da sempre con le donne è stato il suo punto debole:

Mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un pò il mio difetto, se vogliamo chiamarlo così. Ginevra è una bellissima ragazza, ma mi ha colpito la sua purezza. Vorrei riuscire a capire se smettendo di pensare all'estetica, io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo. Non sono ancora innamorato, adesso mi è un pò difficile.

Il legame con la ex Belen Rodriguez, mamma di sua figlia Luna Marì

Spinalbese ha poi parlato del rapporto con la ex fidanzata Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì. I due si frequentano solo per il bene della piccola e vanno d'accordo:

Il rapporto è legato esclusivamente a mia figlia. Credo che siamo troppo innamorati di lei per comportarci in una maniera sbagliata. All'inizio ero un pò preoccupato nel mantenere un legame, ad oggi invece ho capito che le voglio bene e che insieme vogliamo bene alla nostra topolina. Più passa il tempo più il nostro rapporto va a migliorare.

L'ex concorrente del GF ammette che, nonostante il dolore per la rottura, è stato davvero innamorato della showgirl e che rifarebbe tutto. Silvia Toffanin allora gli ha chiesto cosa non avesse funzionato nel loro rapporto. "La troppa velocità, eravamo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Sono sempre stato nel dietro le quinte o in un camerino", ha risposto Spinalbese. Poi quando è tornato a casa dal reality, dopo più di 6 mesi, ha finalmente riabbracciato la figlia, che temeva si fosse dimenticata di lui: "Pensavo mi avesse un pò dimenticata ed ero dispiaciuto, L'abbraccio è stato particolare perché cercavo di capire se realmente si stesse ricordando di me o stesse abbracciando una persona di cui si ricordava appena".