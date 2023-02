Antonino Spinalbese: “Ginevra? Ora posso dirlo, ci eravamo già baciati. Tra noi può esserci un futuro” Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha svelato tutta la verità sul suo rapporto con Ginevra Lamborghini, incluso il bacio nella casa che le telecamere non hanno immortalato.

C'è un futuro per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Se n'è parlato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 27 febbraio. Se l'ex gieffina era assente per via dell'influenza, Spinalbese ha raggiunto il centro dello studio per rispondere alle domande di Alfonso Signorini. Le sue parole hanno fatto ben sperare i fan dei Gintonic.

Antonino svela di avere baciato Ginevra nella casa

Antonino Spinalbese ha svelato un retroscena avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente ha fatto sapere che mentre era ancora nel reality, c'è stato un bacio con Ginevra Lamborghini sfuggito all'occhio (poco) attento delle telecamere: "Ormai sono uscito, quindi posso sbilanciarmi. Il bacio tra me e Ginevra c'era già stato nella sauna. Come mai non era stato ripreso? Perché ormai, dopo cinque mesi, stavo capendo come funzionava la casa. Ce lo siamo dati nella sauna".

Antonino e Ginevra non hanno trascorso la notte insieme

Giulia Salemi ha incalzato Antonino Spinalbese: "Ma la notte in hotel? Lo vogliamo sapere tutti". A frenare la curiosità di Salemi, lo stesso Alfonso Signorini, che ha spiegato che la sera in cui il concorrente è stato eliminato, è stato "prelevato dalla madre". Il conduttore, poi, è arrivato dritto al sodo: "Qualche speranza, da parte tua, di instaurare un legame affettivo e sentimentale con Ginevra, c'è?". Antonino ha confermato:

C'è. Assolutamente. Ci siamo sentiti e ci continuiamo a sentire. La cosa che vorrei è di vivere un momento più rilassato. Di solito io, con i rapporti, tendo a velocizzare un po' troppo. Cerco di credere che lei sia la ragazza che immagino nella mia testa, chi lo sa.

E ha concluso: "Cosa mi piace di lei? È pura. Qualora in futuro non ci fosse qualcosa di serio, sono convinto che lei comunque farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. La difficoltà sta nell'incontrarci, perché ora sono in una fase in cui sto cercando di vivermi mia figlia in ogni momento. Credo che lei lo abbia capito. La cosa più bella è che lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero. Oggi, che ho la possibilità di parlare senza microfono e vivermi qualcosa nel privato, vorrei proteggerlo".