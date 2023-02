Ginevra Lamborghini assente nello studio del GFVip, Antonino: “Dopo il bacio non ci siamo più visti” Antonino Spinalbese è entrato nello studio del GF VIP questa sera dopo l’eliminazione della scorsa puntata. Ha commentato il bacio con Ginevra Lamborghini dichiarando di non averla più vista dopo quella sera: l’ex gieffina è assente in studio. “Ha l’influenza”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini questa sera, dopo aver aperto la puntata del GF VIP ricordando Maurizio Costanzo, ha accolto in studio Antonino Spinalbese, ex concorrente eliminato nel precedente appuntamento con il reality. L'hair stylist dopo l'esito del televoto si è reso protagonista di un bacio appassionato al centro dello studio con Ginevra Lamborghini: da allora i due non si sono più mostrati insieme e stando a quanto raccontato dall'ex VIP, non si sono più incontrati. Sperava forse di rivederla in studio, ma la cantante non è presente: "Ha l'influenza".

Le parole di Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese nello studio del GF VIP ha scherzato sull'improvvisa assenza di Ginevra Lamborghini che, stando a quanto sottolineato da Alfonso Signorini, ha l'influenza: "Ormai tutte le donne fanno così con me, scappano. Dovremmo chiederglielo, ma io sono pieno di difetti", le parole dell'ex concorrente. Dopo la puntata nella quale si sono baciati davanti ai presenti in studio, non si sarebbero più visti: "In questo weekend ho baciato due bellissime donne, mia figlia e Ginevra. Dopo quella sera non ci siamo più visti".

Perché Ginevra Lamborghini è assente in studio

"Salutiamo Ginevra Lamborghini, è a casa con l'influenza. Non è scappata per evitare il mio torchiamento": Alfonso Signorini con queste parole ha sottolineato il motivo dell'assenza dell'ex concorrente in studio nella puntata in diretta. Ginevra Lamborghini pochi minuti fa ha inoltre aggiunto una Instagram stories nella quale specifica di stare poco bene. "Volevo tranquillizzarvi, mi sono presa una bella influenza. Sono un catorcio ma mi riprenderò in fretta. Mi dispiace non essere in puntata stasera. Grazie per i messaggi di riguardo per me, passerà. Intanto mi guardo il GF con voi", le sue parole scritte a corredo di un selfie mentre è a letto.