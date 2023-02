Alfonso Signorini apre il GF Vip ricordando Costanzo: “Per noi era solo Maurizio” La puntata del GF VIP questa sera si è aperta con un omaggio a Maurizio Costanzo. Alfonso Signorini, prima di iniziare il suo show, ha ricordato il conduttore e giornalista morto il 24 febbraio a 84 anni: “Oggi in quella piazza c’era lui, con la sua umanità, la sua curiosità, con la sua intelligenza”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello VIP questa sera con un omaggio a Maurizio Costanzo, il conduttore televisivo e giornalista morto venerdì 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni. Signorini, che era presente ai funerali nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dopo aver salutato le opinioniste, Sonia Bruganelli – anche lei in Chiesa con il marito Paolo Bonolis – e Orietta Berti, ha ricordato lo storico volto della televisione italiana.

L'omaggio di Signorini per Maurizio Costanzo

Signorini prima di dare il via alla puntata del GF VIP, ha omaggiato Maurizio Costanzo: "Oggi non si può iniziare se non ricordandolo", le parole del conduttore che ha sottolineato quante persone hanno presenziato oggi in Piazza del Popolo per dargli un ultimo saluto.

Oggi abbiamo dato il nostro ultimo saluto a Maurizio. Quello che mi ha colpito è vedere l'immenso tributo d'amore che la gente gli ha regalato, un'ondata di affetto. Emozione, bene vero. Non c'era una persona che non aveva scritto negli occhi un senso di tristezza e gratitudine. Per noi era solo Maurizio. Oggi in quella piazza c'era lui, con la sua umanità, la sua curiosità, con la sua intelligenza vivacissima. Maurizio amava una frase più di tutte, amava concludere così le sue interviste. Chiedeva sempre "Cosa c'è dietro l'angolo?". Quella era la sua fame di vita, era una domanda che lasciava preludere una speranza in un'aldilà. Io credo che oggi, mi piace pensarlo e vi confesso, mi piace sperarlo, che oggi Maurizio abbia trovato una risposta alla sua domanda. Lo show deve continuare, lui lo guardava, mi chiamava al mattino per fare le sue critiche. Sapeva tutto dei concorrenti. Ciao Maurizio.

Tutti i presenti in studio si sono alzati in piedi per applaudire alle parole del presentatore nel ricordo di Maurizio Costanzo.