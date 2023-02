Antonino Spinalbese e il lungo bacio con Ginevra Lamborghini: dopo il Gf Vip, direzione Pomezia Antonino Spinalbese è stato eliminato dal GF Vip nella puntata del 23 febbraio. Prima di lasciare la casa ha incontrato a sorpresa Ginevra Lamborghini e l’ha stretta forte a sè in un abbraccio. Poi un secondo incontro in studio, dove i due si sono lasciati andare a un romantico bacio.

A cura di Elisabetta Murina

Antonino Spinalbese è stato eliminato dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata del 23 febbraio. Il concorrente ha quindi dovuto abbandonare la casa, ma finalmente ha potuto finalmente riabbracciare la sua Ginevra Lamborghini, prima grazie a una sorpresa in giardino e poi in studio, alla presenza di Alfonso Signorini e delle opinioniste, dove si è lasciato andare a un romantico bacio.

L'abbraccio in giardino dopo l'eliminazione dal GF Vip

Prima di uscire per sempre dalla porta rossa di Cinecittà, Signorini ha fatto una sorpresa ad Antonino: l'ha chiamato in cortile e gli ha permesso di incontrare Ginevra. Non appena l'ha vista, l'ex concorrente gli è corso incontro e l'ha stretta sè. "Ce l'abbiamo fatta", dice poi la ragazza. Il pubblico chiede un bacio tra i due che, però, non si lasciano convincere. "Siamo timidini", spiega Ginevra. Ora entrambi sembrano a tutti gli effetti intenzionati a portare avanti il loro rapporto anche a ì telecamere spente, promettendo di incontrarsi a Pomezia per passare del tempo insieme, finalmente senza sguardi indiscreti. E, chissà che possa nascere una relazione a tutti gli effetti tra i due.

Il bacio in studio davanti ad Alfonso Signorini

Spinalbese fa il suo ingresso in studio dopo l'eliminazione e corre ad abbracciare Signorini, dandogli persino un bacio a stampo sulle labbra. Il pubblico urla il suo nome e in sottofondo si sentono solo applausi. "Ma ve lo siete dati sto bacio quando si è chiuso il super led?, ha chiesto il conduttore al concorrente, riferendosi naturalmente all'incontro con Ginevra Lamborghini avvenuto poco prima. A quel punto la ragazza lo raggiunge al centro e i due si danno un lungo e romantico bacio, sempre davanti al pubblico in visibilio. "Sono senza parole", commenta poi Signorini.