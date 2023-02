Grande Fratello Vip, Spinalbese eliminato: nominati Murgia, Tavassi, Micol, Antonella, Oriana e Nikita La puntata di giovedì 23 febbraio del Grande Fratello Vip ha visto Antonino Spinalbese lasciare per sempre la casa, mentre al televoto sono arrivati ben sei concorrenti da Nicole Murgia a Oriana Marzoli.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di giovedì 23 febbraio, secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, si è rivelata ricca di colpi di scena ed emozioni di vario genere per i gieffini che, in qualche caso, hanno dovuto anche affrontare dei provvedimenti inaspettati. A lasciare il reality per sempre è stato Antonino Spinalbese, mentre in nomination di trovano per sei concorrenti: Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia come punizione per aver violato alcune regola e dopo le nomination Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Chi è stato eliminato nella puntata del 23 febbraio 2023

Nella puntata di giovedì 23 febbraio 2023 ad abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip è stato Antonino Spinalbese. L'hairstylist si trovava al televoto con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e altri concorrenti. Il gieffino ha ringraziato il pubblico: "Grazie di cuore, adesso ho paura ad uscire".

Chi sono i concorrenti in nomination

La puntata è stata ricca di colpi di scena che si sono riversati anche sulle nomination. In serata, infatti, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sono stati puniti per aver violato il regolamento parlando in più occasioni senza microfono ed è per questa ragione che sono finiti diretti al televoto, a questo si aggiunge il ripristino di una modalità di nomination utilizzata anche nelle edizioni passate, ovvero quella che prevedeva l'utilizzo dei piramidali: chi pesca la piramide con base rossa ha diritto alla nomination in confessionale, chi quella con base nera, deve farla palese. Al televoto, volto all'eliminazione, sono arrivati i gieffini che hanno ottenuto più voti.

Oriana Marzoli nomina in confessionale Andrea Maestrelli, anche per Antonella Fiordelisi la nomination è in confessionale e nomina Giaele, Alberto De Pisis va in confessionale e fa il nome di Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro fa la sua nomination palese facendo il nome di Antonella, Giaele nomination palese per Antonella, Andrea Maestrelli in confessionale fa il nome di Oriana Marzoli, Nikita Pelizon nomina palese Luca Onestini, Davide Donadei fa la sua nomination palese per Oriana, Luca Onestini in confessionale nomina Nikita Pelizon, Sarah Altobello nomina Giaele, Milena nomina Oriana, Tavassi nomina Antonella, Edoardo in confessionale nomina Nikita, Micol in confessionale fa il nome di Antonella, per Nicole nomination in confessionale e nomina Nikita.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 23 febbraio 2023

Nella puntata tante sono le dinamiche che si sono venute a creare, ma senza dubbio ciò che ha fatto più scalpore è stato il provvedimento preso nei confronti di Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia che hanno violato le regole del gioco e per questa ragione gli autori hanno deciso di punirli spedendoli al televolo, sebbene i tre gieffini abbiano manifestato il loro dispiacere. Intanto si è consumata l'ennesima lite tra Antonella Fiordelisi ed Edaordo Donnamaria, anche a causa dell'amicizia dell'influencer con Antonino Spinalbese. Non sono mancati momenti di ilarità come quelli che hanno visto Antonino e Andrea elogiare Milena Miconi, a cui è stata fatta una bellissima sorpresa e anche un racconto dell'amore tra Edoardo e Micol.