Provvedimento per Tavassi, Micol, Edoardo e Murgia: “Microfoni staccati e informazioni dall’esterno” Edaordo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia hanno violato il regolamento del GF Vip. Ad annunciarlo Alfonso Signorini: i 4 concorrenti hanno staccato i microfoni e rivelato informazioni dall’esterno. Per tutti loro nomination d’ufficio come provvedimento.

La puntata del 23 febbraio del Grande Fratello Vip si è aperta con una busta nera: Alfonso Signorini ha annunciato di avere un provvedimento per alcuni concorrenti che hanno violato il regolamento. Ecco chi sono e cosa è successo.

Perché Alfonso Signorini ha una busta nera per i concorrenti

Al centro dello studio, Alfonso Signorini ha rivelato al pubblico di avere una busta nera che contiene un provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti che hanno violato il regolamento. "Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione", ha esordito il conduttore. Poi ha aggiunto: "Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l'omertà non premia".

I concorrenti in questione sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. Il tutto è iniziato dopo una cena romantica che il GF Vip ha concesso ai primi due, che però si è trasformata in qualcosa di grave, come ha spiegato signorini: "Una notte dai lunghi coltelli, dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto".

Cosa hanno fatto i quattro concorrenti di nascosto

Signorini ha raccontato che la scorsa notte, alle prime luci dell'alba, i quattro concorrenti si sono trovati nel van, convinti che le telecamere non li riprendessero e staccando l'audio dei microfoni ambientali. Il conduttore, quindi, fingendo che l'audio fosse andato perso, ha chiesto a ciascuno di loro cosa si fossero detti. Micol ha spiegato: "Eravamo convinti che le telecamere si fossero abbassate, stavamo parlando di sesso in maniera più disinibita". Anche Tavassi è concorde con questa versione: "Per un attimo ci siam sentiti liberi di scherzare e fare battute. Abbiamo parlato di tutto, anche di cose sessuali". La versione di Nicole e Edoardo Donnamaria è simile a quella dei compagni.

A quel punto Signorini ha smascherato tutti e quattro: "Avete spudoratamente mentito, mi avete detto che vi siete lasciati andare, la realtà era un'altra, qualcuno di voi ha staccato i microfoni ambientali". Il riferimento è a Tavassi e Micol, che poi lo hanno ammesso. Indagando ancora, il conduttore ha scoperto poi che Edoardo Donnamaria, quando è andato a votare, ha incontrato i genitori, mentre Nicole Murgia ha spoilerato questioni dall'esterno. Tutte violazioni di regolamento, a cui si aggiungono delle frasi con sfondo sessuale che Tavassi ha detto su Oriana e Daniele. Queste allora le parole di Signorini:

Qualcuno di voi ha infranto platealmente il regolamento, chi svitando i microfoni ambientali, come Micol e Tavassi, chi diffondendo delle informazioni riservate dall'esterno, come Murgia e Edoardo quando ha incontrato i suoi genitori.

Il provvedimento nei loro confronti, deciso dalla produzione, è stata la nomination d'ufficio. I quattro concorrenti rischiano quindi l'eliminazione.